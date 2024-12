Aumento de la tarifa de taxis: ¿cómo quedó la bajada de bandera en Valle de Uco?

Actualmente es de $1063 en los taxis que circulan en el Valle de Uco.

Nuevamente, la tarifa de los taxis y remises de la provincia de Mendoza, tuvieron un incremento, en esta oportunidad, del casi 25%.

En lo que respecta al Gran Mendoza, ahora los nuevos precios son:

Bajada de Bandera: $ 1.137,00 (Día)

Bajada de Bandera: $ 1.359,00 (Noche)

Respecto al Valle de Uco, desde El Cuco Digital, salimos a dialogar con los propios taxistas, donde nos aseguraron que todavía no están actualizados los precios y que actualmente la bajada de bandera es de $1063 pesos.

Además, aseguraron que “la gente no le da mucha importancia al aumento, lamentablemente necesitan viajar y no les queda otra, no se han quejado”, comentó un taxista.

Por otro lado, otro taxista comentó: “actualmente estamos haciendo entre 20 y 25 viajes durante el mediodía, no se ha visto una merma en los viajes, también estamos a principio de mes, así que por estos días siempre hay viajes”, concluyó.