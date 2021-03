Bárbara González, gran exponente de la música cuyana, conductora de radio y madre de siete hijos

Por Facundo Romo

Integra una familia de generaciones apasionadas por el folclore y comenzó a cantar y a tocar la guitarra a los 6 años. Hoy sus hijos y hasta sus nietos, también continúan el legado.

Bárbara González es una referente indiscutible de la música cuyana, que ha sabido llegar a los oídos y corazón no solo de los vecinos del Valle de Uco, sino del país y del mundo. Incluso un video de ella cantando con su familia, emocionó tanto a Marcelo Tinelli que el propio conductor decidió compartirlo en sus redes, volviéndolo viral.

Actualmente tiene un dúo con su hijo Maxi, conduce un programa de radio folclórico desde hace 16 años, dice sentirse realizada en su vida y muy agradecida por todos los logros que ha obtenido y que la música y las tradiciones en sus siete hijos se resumen en la siguiente frase: “En mi casa el que no chifla, canta”.

El Cuco Digital tuvo el agrado de dialogar esta gran mujer destacada, quien nos contó el recorrido que ha realizado a los largo de su vida con la música, desde que tenía seis años, cómo fueron sus inicios en el folclore cuyano y cómo lo fue con su programa radial, del cual ella dice que “la principal protagonista de esto es la gente”.

¿Vivís en Tupungato?

Estoy viviendo en Tupungato, sí. Hace 14 años que estoy acá.

¿De dónde sos?

Yo soy nacida y criada en Tunuyán, pero he vivido la mayor parte de mi vida en San Carlos.

¿Cuántos años tenés? Si se puede saber, no.

Sí, no soy de esas que ocultan la edad. 48. (risas).

¿Qué se siente que Marcelo Tinelli comparta un video tuyo con tu hijo tocando una tonada?

La verdad que cuando lo vi por primera vez que lo compartió y la cantidad de comentarios de la gente y todo… Medio como que uno a veces no lo puede creer, porque decís qué importancia le pueden llegar a tomar. Pero la verdad que me sentí re contenta. Y a raíz de eso también he logrado que me conozcan en otros lugares, más allá de que yo en la zona de Cuyo, en las tres provincias soy muy reconocida porque tengo una trayectoria con el canto, con el folclore cuyano desde hace 36 años. Con mi programa de radio ya hacen 16 años también que lo vengo haciendo. Comencé en San Carlos y he andado también acá, por varias emisoras he pasado.

¿Mucha alegría?

Sí, lógicamente. La verdad que con esto de que Marcelo Tinelli compartió este video. La verdad que no me lo esperaba nunca.

¿Eran sus hijos los muchachos del video?

Mi hijo mayor, Jonathan, que era el que cantaba conmigo y Maxi que es mi otro hijo, uno de los más chicos, que es el que nos hizo el video, el cual es en el que estoy haciendo unos ñoquis y mi hijo llega proponiéndome una tonada y ahí empieza.

¿Los han invitado a cantar en algún lado últimamente?

Yo, en realidad, mi dúo es “Dúo armonía”, que como te digo, ya vengo de hace muchos años de trayectoria y hemos estado en todos los festivales; Festival de la Tonada, Rivadavia Canta al País, Festival de la Tradición en San Carlos, aniversarios de acá de Tupungato, Festival de Cuna de Compadre en San Luis, en La Calle Angosta… La verdad que tengo una trayectoria bastante larga gracias a Dios.

¿Desde hace cuánto tiempo que tocás?

Comencé a tocar la guitarra y a cantar a los seis años de edad.

¿Tus hijos salieron a vos?

Tengo siete hijos y siempre digo lo mismo, que en la casa el que no canta chifla. Sí, han salido cantores gracias a Dios. De las dos partes, porque vienen por herencia de padre y de madre, así que ya es algo que lo tienen arraigado en la sangre.

¿Cómo nació tu pasión por la tonada?

Desde el momento que mi madre me parió, vengo de cuna de cuyanos. Imaginate que en mi familia son todos cantores por parte de mi padre. Él fue un cantorazo y aparte ganó muchos concursos, ha tenido una trayectoria muy importante con Raimundo Chimica González.

¿Cómo se llamaba su papá?

Mi papá se llamaba Umberto González. El cantó durante 26 años con Raimundo Chimica Gonzáles que es un gran exponente que tenemos en el Valle de Uco de nuestra música de Cuyo. Muy reconocido en todas las provincias de Cuyo. A parte este hombre es autor de muchas tonadas, cuecas, gatos, impresionante.

Imaginate, por parte de mi padre toda su familia cantora y por parte de mi madre también. Esto fue una cosa de nacer y esperar a que tuviéramos la edad para cantar. Y bueno, nos largamos de la noche a la mañana con mi hermano y tuvimos una gran trayectoria con nuestro dúo.

¿Hoy hacés un programa de radio de tonadas?

Desde hace 16, 17 años que yo empecé, siempre fue auténticamente cuyano, por eso lleva el nombre de “Encuentro cuyano”.

¿Cómo surgió la idea?

Yo vivía en Eugenio Bustos, San Carlos y un día dije, aparte de salir a cantar y de llegar a la gente a través de un micrófono con el canto, por qué no experimentar algo nuevo, más allá que me avalaba un poco la trayectoria y la sabiduría en eso. Lo comenté un día con un señor que tenía una radio propia ahí en Eugenio Bustos, a Mario Medina, y me abrió la puerta de su radio, que en ese entonces también se llamaba Radio Eclipse. Por eso es que la radio en la que yo estoy trabajando ahora también se llama Eclipse, en homenaje, ya que el director de la radio en la que estoy, como yo arrancamos nuestros primeros pasos en esa radio.

Y no era fácil, una cosa es llegar a la gente a través del canto, 10, 15 minutos en el escenario, hablar lo justo y necesario, a tener que conducir un programa de radio. Ya era bastante diferente. Pero no fue algo que costara tampoco, porque yo arranqué y la misma gente fue la que empezó a hacer el programa porque, siempre digo que la principal protagonista de esto es la gente. Ellos mismos te llevan con sus mensajes, con sus saludos, con pedir sus temas, entonces yo, en el transcurso de llevar tres días haciendo el programa, ya tenía una audiencia impresionante. Aparte era el único programa auténticamente cuyano en todo el Valle de Uco. Así que imaginate que la gente, era como que esperaba eso.

¿Qué es lo que te gusta de hacer el programa?

Lo que más me gusta es, en primer lugar, defender y difundir lo que yo llevo tanto en el alma de tantos años que es mi música cuyana. Y por sobre todas las cosas tener el contacto con la gente, que brindan el cariño, el respeto de todos los días y, realmente, es impresionante cada día cómo se agrega más audiencia, porque aparte los estamos transmitiendo por Facebook, con el link de la radio donde llego hasta Canadá con el programa, así que imaginate cuánta satisfacción.

¿Ahora estás en una FM de Tupungato?

Sí, estoy en la 106.5 FM Eclipse. De lunes a viernes de 12:30 a 14:00 hs., los sábados descanso, y los día domingos de 12:00 a 14:30 hs.

¿Cómo la vez a la movida tonadera en Tupungato, en el Valle de Uco, en Mendoza en sí?

Acá en Tupungato medio como que está bastante apagado, se aplacó un muchísimo, este año lo que no se hizo aniversario y no se ha hecho nada… Están haciendo algunos shows, he estado viendo algunos espectáculos, pero no se ha logrado hacer algo como quisiéramos nosotros. Trabajar a nivel con la música, pero poder hacerlo en un escenario como se ha venido acostumbrando todos los años.

A nivel música acá está muy apagado, pero te digo que gracias a Dios, yo con el programa, llego a muchos hogares de acá y la gente está muy conforme y está feliz de poder escuchar lo que ellos tanto aman, que es la tonada, la cueca, el gato. Así que bueno, se está trabajando con la música cuyana, si se quiere, mucho más en otros lugares, por ejemplo en la Ciudad de Mendoza, en San Martín, en San Juan también, tengo mucha gente conocida allá, en San Luis; tengo invitaciones a la vuelta, pero bueno, lamentablemente ahora con el tema… es que hay que cuidarse por sobre todas las cosas. Pero nunca faltan los motivos, siempre te invitan de un lugar y otro, y bueno, uno como que se restringe un poquito también en llegar porque hay que cuidar la salud.

¿Es de muchas tradiciones la gente del pueblo no? Tal vez están todos los domingos pegados a la radio con el asadito.

Sí, ya se acostumbraron, nuevamente, porque yo estuve parada con el programa durante 3 años, porque a mí me afectó un poco la garganta, estuve un tiempo que no podía ni hablar, entonces tuve que suspender un tiempo porque estaba un poquito pasada de estrés. Pero volví y la gente como que la tenés ahí esperando y ahora están nuevamente acostumbrados a que se hacen las 12:30 del mediodía y ya están todos enganchaditos esperando el programa. Es como que se revive en el pueblo, porque estuve trabajando en FM Fiesta, en Radio Comunitaria acá en Tupungato y, bueno, la gente como que quedó ahí después de que yo paré bastante tiempo. Pero fue una cosa de que arranqué de nuevo y gracias a Dios está toda la gente ahí esperando y contenta lo que volvió el programa.

¿Cómo puede hacer la gente que se quiera comunicar con vos?

Yo siempre les estoy pasando mi línea de comunicación que es el 2622233427, también lo pueden hacer a través de Facebook, me encuentran como Bárbara González Encuentro Cuyano.

¿Tenés algún sueño en relación a tu pasión?

He vivido muchas, muchísimas cosas muy lindas. Me han entregado mención por el Día de la Música Cuyana en la Ciudad de Mendoza, en la Cámara de Senadores. Imaginate, que son logros, más allá de eso, muchos logros que he obtenido, que yo creo que si tuviera que pedirle algo a Dios yo creo que tengo todo, porque aparte, el hecho, tan solo de tener tus hijos y hoy por hoy los nietos que sigan el mismo camino de uno, es como dice la tonada “qué más puedo pedirle a la vida”. Tengo todo.

Lo que sí, hoy por hoy, te comento algo sobre el programa, más allá de que yo estoy trabajando en esta FM, estamos trabajando con un enlace, donde yo estoy transmitiendo desde mi casa, acá en la zona de El Peral y el estudio de la radio está ubicado en Villa Bastías. Así que desde mi casa estoy transmitiendo, con el anhelo sí, de que mi casa es medio chica, tenemos que andar todos en silencio haciendo señas de que nadie hable porque se transmite en vivo (risas).

Mi único anhelo sería, por ahí, poder tener un saloncito para poder instalar, aparte de lo que es el comedor de la casa, la radio. Aparte los días domingos tuvimos gente en vivo para cantar en vivo en el programa, entonces para eso yo me tengo que trasladar al estudio propio de la radio allá en Villa Bastías porque no tengo el espacio acá en mi casa para poderlo hacer.

Pero si me quedara algo, yo creo que sería lo que más anhelo, tener un saloncito, algo a donde pueda traer la gente los días domingos y cómodamente se la pueda atender. Por lo demás feliz de mi vida, con muchos logros personales que realmente me dan mucho orgullo hoy por hoy, aparte de la radio, de seguir cantando también acompañada por mi hijo Maxi Lobos, que somos el Dúo Armonía, también Maxi canta con su hermana Milagros que son el Dúa Sabia Nueva. Así que imaginate, que es como te digo, que el que no canta chifla, que están todos haciendo algo por la música y yo creo que esto no tiene que morir, que esto lo tenemos que defender, si no lo defendemos nosotros no lo va a defender nadie. Así que tenemos que darle para adelante principalmente con nuestro folclore cuyano que siempre es el que es un poquito más mal mirado. Lo tenemos que seguir defendiendo mientras se pueda.

¿Te gustaría agregar o destacar algo?

Simplemente a alentar a la gente joven. Te comento que tenemos mucha gente joven que vienen surgiendo, principalmente el mensaje es para la gente mayor, porque lamentablemente, convengamos que en este ambiente de nuestra música cuyana se ha generado un círculo, por ahí un poquito con egoísmo. Entonces mi mensaje hacia la gente mayor que ya tiene su trayectoria, que es como en el caso mío que ya todo está realizado.

¿Qué nos queda hoy por hoy? Defender y apoyar a nuestros jóvenes que son los que vienen atrás nuestro y que son nuestro futuro. Incentivarlos, apoyarlos a que sigan, a que sigan con nuestro folclore porque, sinceramente, yo creo que es algo de las muy pocas cosas que se pueden disfrutar muy sano, muy respetuoso y siempre digo que el cuyano es como lo hagan al cuyano, está bien que hay que tal vez ha empañado un poquito el nombre del cuyano porque bueno, nos tiene catalogados, catalogan al cuyano como el borracho… Cuál es la idea, de darle un vuelco a todo eso, porque hay gente que farrea, como hay gente que se dedica a trabajarla la música cuyana, porque más allá de que uno lo pueda llevar como una pasión, pero también uno tiene que llevarlo como un trabajo.

Se tiene que tomar con mucha responsabilidad, compromiso y respeto por sobre todas las cosas, y con humildad. Yo siempre he trabajado a nivel familia, cuando era chica con mi hermano, con mi padre también cantamos mucho tiempo, entonces cuando vos te criás en un ambiente así, hoy por hoy lo ves de esa manera.

En primer lugar inculcarles a nuestro jóvenes, principalmente, la humildad, porque si vos no tenés humildad, lamentablemente cuando se te suben los humos no llegás a ninguna parte. La humildad y el respeto por sobre todas las cosas. Cuando uno va a pisar un lugar para cantar uno tiene que pensar que tiene respetar desde que entra hasta que se va. Entonces fijate si nosotros los grandes tenemos tantas cosas para enseñarles a nuestros jóvenes y cuántos valores buenos podemos llegar a sacar y tantas cosas bonitas que se pueden hacer. Así que yo creo que nosotros como grandes nos quedas eso, apoyar a lo que viene detrás nuestro que va a ser nuestro futuro y que ojalá esto no muera nunca, como dice la tonada “la tonada jamás morirá”. Mientras vengan buenos valores detrás nuestro, no tiene que morir jamás la tonada.