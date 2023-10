Boca Juniors: Valentini se lesionó ante Racing y la defensa sufrió otro problema a 10 días de la final de la Libertadores

El rubio defensor pidió el cambio a los 25 minutos del complemento del juego que se disputó en Avellaneda por Copa de la Liga.

Racing Club le ganó a Boca Juniors por 2 a 1 en tiempo de descuento con un gol de cabeza del capitán Leonardo Sigali tras un tiro libre del reaparecido después de un año Emiliano Vecchio, autor del primer tanto. Miguel Merentiel había logrado el empate parcial también en tiempo agregado. El encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Copa de la Liga se disputó en el Cilindro de Avellaneda.

Más allá del resultado que seguramente trae malestar por el traspié, la preocupación en el Xeneize es por las lesiones que sufrieron Nicolás Valentini y Darío Benedetto, ambos reemplazados por Miguel Merentiel y Ezequiel Fernández, respectivamente. La situación del rubio defensor es lo que más atención se lleva de parte del mundo Boca Juniors, ya que era quien partía como el sustituto de Marcos Rojo para la Final de la Copa Libertadores. El Vikingo sufrió un golpe en la rodilla izquierda.

El presente es realmente preocupante, ya que Jorge Almirón no contará con el capitán y titular, y podría perder a su habitual reemplazante para el trascendental encuentro ante Fluminense del próximo 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Vale recordar que Marcos Rojo fue expulsado en la revancha en San Pablo ante Palmeiras y quedó automáticamente descartado para el duelo decisivo por el certamen más importante del continente a nivel club.

La lesión de Benedetto y el cambio a los 7 minutos del primer tiempo

El rubio defensor de 22 años salió con serios gestos de dolor en su pierna izquierda y las alarmas se encendieron a once días de la final de la Copa Libertadores. Las dudas no solo pasan por el estado físico de Valentini, sino también por lo que ocurrió con Darío Benedetto quien fue reemplazado a los siete minutos del primer tiempo por molestias en su aductor de la pierna izquierda. Lo del Pipa no sería tan grave, aunque habrá que esperar por lo que arrojen los estudios pertinentes.

Al margen de ello, el tema a resolver por Jorge Almirón está enfocado más que nada a la defensa, porque en la faz ofensiva tiene variantes para suplir a Benedetto, quien no partía como titular. Incluso, esta tarde se dio el regreso de Luca Langoni, quien entró en el complemento y sumó más minutos a los 45′ que había ante Estudiantes en Reserva.

En el caso de Valentini, si no llegara a competir ante el Flu, es más grave ya que el entrenador se quedaría sin otra alternativa más que la de Bruno Valdéz, para que acompañe en la zaga central a Nicolás Figal. En este punto, uno de los dos jugará con perfil cambiado, ya que ambos son diestros. La otra opción, menos probable, es que juegue Facundo Roncaglia.

La otra opción o plan B podría ser “reforzar” la defensa y armar una línea de cinco, con Advíncula y Fabra como carrileros. Sin embargo, la falta de centrales le juega una mala pasada además de que tendrá como contrapartida la salida de un mediocampista o un delantero. Esto resulta un poco menos probable dado los buenos rendimientos de Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Fuente: infobae