Bomberos Voluntarios de San Carlos, un cuartel con 10 años de historia y vocación: “Tratamos de hacer lo mejor posible”

Así lo manifestó Pablo Ruiz, presidente de la institución, quien contó cuándo y cómo se fundó el cuartel, cómo han sido todos esos años hasta la actualidad y con cuántos efectivos cuenta. También brindó un conmovedor mensaje a la comunidad.

En el día de ayer se celebró Día Nacional del Bombero Voluntario. La historia comenzó el 2 de junio de 1884, cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo, organizaron junto a un grupo de personas del barrio una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hoy cumple 137 años de vida.

La jornada representó una grata oportunidad para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades. Por tal motivo, El Cuco Digital decidió destacar la función de los cuarteles de bomberos voluntarios del Valle de Uco, contando su historia y actualidad.

En esta ocasión entrevistamos a Pablo Ruiz, presidente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Carlos y uno de los protagonistas de su fundación hace 10 años atrás.

-Pablo, ¿hace cuánto que nació el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Carlos y cómo? ¿Cómo han sido todos esos años hasta la actualidad para el cuartel? ¿Han crecido, aprendido, sumado equipamiento?

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Carlos fue creado en el año 2011, donde estaba como presidente iniciador Armando Privitera. Había muchos bomberos convocados, pero bueno, fue el trayecto de fundación del cuartel y como todo inicio fue muy difícil. Yo estaba con un grupo de oficiales en Tunuyán fundando el cuartel de ese departamento en ese momento, y cuando terminamos de trabajar allá, mi oficial que estaba a cargo, Carlos Moyano, me invitó a venir a San Carlos a conocer el cuartel que se había fundado y bueno, ellos siguieron camino en la Ciudad de Mendoza y yo me quedé acá colaborando con la capacitación, con la administración, con el armado de las comisiones, con toda la parte estructural indispensable que hacía falta para que el cuartel funcionara como tenía que funcionar.

En el 2014 se conforma una nueva comisión en la cual quedo como jefe de cuerpo interino, y luego, a partir del 2015, ya conformada la nueva comisión, ponemos en funcionamiento a Carmen Gauna como jefa del cuartel de bomberos. En ese momento, con algunos tires y aflojes a nivel provincial, porque el trabajo de bomberos siempre fue visto muy para hombres y el hecho de asignarle una labor, un cargo tan importante como la jefatura a una mujer, que hasta el día de hoy la sigue llevando en sus hombros con mucha calidad, fue un tema, pero quedó firme. Éramos tres los que habíamos quedado en ese momento y empezamos a trabajar con un solo vehículo que no tenía balizas, no tenía nombre, no tenía nada, era un vehículo que había pasado en comodato por la Policía de Mendoza, por supuesto que estaba fuera de servicio; la Unión Vecinal de Eugenio Bustos nos dio un espacio en donde estábamos, y bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, volvimos a convocar gente, volvimos a tomarnos la confianza del Municipio, de la comunidad. Después, unos añitos más adelante, nos pudimos registrar en el Registro Nacional de Bomberos Voluntarios, gracias a poder cumplimentar tras dos años todos los requisitos que hacían falta para poder ingresar en el mismo y dar comienzo al funcionamiento legal del cuartel. Esto nos abrió las puertas a subsidios nacionales que el Gobierno reparte entre todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país, que son aproximadamente unos 930 con unos 45 mil efectivos. A partir del 2016 pudimos ser parte del primer subsidio por lo que empezamos a incorporar equipamiento, que no teníamos nada, y a trabajar un poco más firme y ordenadamente.

Seguimos adelante llegando al 2021 con 5 movilidades carrozadas, la nº 5 está en Córdoba en este momento carrozándose, con un equipo especial para primera intervención de incendio de casa de familia, así que bueno, creo que ha dados su fruto este esfuerzo, un lindo esfuerzo; a veces tenés más cosas negativas que cosas positivas, ya que trabajamos mucho en contacto con la necesidad y la desgracia ajena, por eso tratamos de formarnos y de formar a los nuevos aspirantes con un calidad humana importante que es indispensable para poder hacer lo que hacemos, que es salvar vidas y estar siempre atentos a las necesidades de los demás, no importa el color político, la jurisdicción, el género.

-En el presente, ¿con cuántos efectivos cuenta el cuartel?

Actualmente somos poquitos, somos 10 bomberos y 4 aspirantes que hace un año se están formando. La formación para bomberos no es fácil, dura aproximadamente eso; los chicos que están ahora se iban a recibir este 2 de junio, pero debido a la pandemia se atrasaron los últimos exámenes. Pero la verdad que se ha hecho un equipo de trabajo muy lindo, muy humano; nos ayudamos mucho, no solo en lo bomberil sino también en lo personal; conversamos mucho entre nosotros durante las guardias, las cuales cumplimos en las tardes y en las noches, durante la mañana no porque casi toda la gente trabaja, porque vivimos de nuestro trabajo, no del Cuartel de Bomberos, entonces en la mañana la dedicamos a nuestro trabajo para sostener a nuestras familias y bueno, en la tarde y en la noche tratamos de tener permanencia en el cuartel.

Tratamos de tener buena relación con todos; con el Municipio gracias a Dios tenemos una linda relación, con los otros cuarteles, con las distintas asociaciones, con las uniones vecinales, con las familias de los bomberos –tratamos de conocernos mucho- ya que uno permanente está codeado con la desgracias y la muerte, entonces en necesario tener ese apoyo entre nosotros y el de la familia también.

-Seguramente que por la institución han pasado muchas personas, pero ¿podés nombrar a alguna/as que hayan dejado una impronta? Ya sean fundadores, colaboradores, etc.

Personas que dejaron su huella en este cuartel, se me viene a la cabeza el comandante Carlos Moyano, que fue el oficial que me trajo hasta acá, él vivía en Ciudad y con el estuvimos organizando la fundación del cuartel de Tunuyán también; él dejo una gran huella en este cuartel ya que al poco tiempo yo de hacerme cargo de la asociación, él tuvo un accidente fatal con su esposa donde fue atropellado por un joven alcoholizado y pierden la vida los dos.

Esta es un poco la historia nuestra, historias de mucho dolor que aunque no lo crean lo aprendemos a llevar muy escondido y es lo que nos da la fuerza para seguir adelante.

-Hoy tienen la dicha de celebrar recibiendo la vacuna contra la Covid-19, ¿cuál es el sentimiento?

Hoy festejando un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario con la gratificación de que hemos podido conseguir la vacuna para algunos, la segunda tanda va a venir dentro de poquito, pero bueno, yo creo que la gracia de Dios está en todos nosotros y en todo lo que hacemos. Nos confiamos mucho a las manos de Dios y tratamos de hacer lo mejor posible por la comunidad sancarlina, que a veces es poco valorado, otras veces es muy bien reconocido, pero bueno, uno ya conoce el caminito y sabe más o menos como es el formato, y siempre pedimos esa fortaleza para salir adelante.

-Por último, ¿un mensaje?

Ojala pudieran haber más jóvenes que se integraran, que se dieran cuenta que no todo es planta, sino que es muy importante que valoremos el servicio de la persona totalmente desinteresado. Esperemos que con la nueva campaña de aspirantes podamos tener nuevos jóvenes del departamento. También pensamos en una campaña que va a salir a partir del mes de julio, una campaña de colaboración de un bono que va a ser repartido por los mismos bomberos para el cuartel, para alimentos, para colaborar inclusive con algunas cositas que los bomberos necesitan en sus casas, porque también hay algunos que tienen hijos, hay mamás solteras que pagan alquiler y bueno, tratamos de darnos una mano, no todo es para el cuartel, siempre tratamos de repartir, de compartir y de hacer una mesa común entre todos. Eso es lo que puedo compartir muy de adentro.