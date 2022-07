Brian Saez volvió a Tunuyán y cantó en la plaza departamental para agradecer el cariño de la gente

El joven de 18 años participa en La Voz Argentina. Los vecinos lo recibieron con un cartel y él no pudo negarse a regalarle unas canciones.

Luego de su paso por la Peña de Morfi , Brian Saez regresó este miércoles a su Tunuyán querido y dio un recital en la plaza departamental.

El joven de 18 años estuvo el domino pasado en el programa que conducen Jey Mamon y Jesica Cirio tras pasar las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y convertirse en un participante del team Montaner.

“Resulta que yo llegué hoy a Mendoza después de haber visitado La Peña de Morfi, y cuando llegamos al centro me topo con un cartel gigante en la esquina de la plaza que decía “Bienvenido Brian” y mucha gente, así que fue maravilloso un recibimiento así”, contó el artista en diálogo con El Cuco Digital.

“Sé que me estaban esperando desde hace rato y me recibieron con abrazos, regalos y muchas fotos. Nunca pensé que me recibirían con tanto amor”, destacó Brian.

Ante tanto cariño, el cantante no pudo negarse a regalarle unas canciones a su público y fue así que improvisó un pequeño recital.

“Como vi todo el esfuerzo de la gente en juntarse, coordinar, hacer los carteles y demás no podía negarles unas canciones y unas palabras como forma agradecimiento”, mencionó.

Sobre su experiencia en La Voz Argentina, el joven destacó: “Hasta ahora ha sido muy gratificante, el amor que recibo de la gente, sus mensajes, su apoyo, los abrazos a distancia que me dan con sus palabras. Es algo hermoso y Telefe con su producción, también. Desde el minuto 0 ellos han estado para mi y mis compañeros. A pesar de la competencia todo es hermoso y es una experiencia que debería permitirse vivir todo aquel que le guste cantar. Porque como digo, los sueños sí se cumplen”