Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental: el lema de este año

Esta efeméride tiene su origen en 1992; la federación mundial que lo hizo posible celebra este 2023 sus 75 años de existencia.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre de cada año debido a que esta fue la fecha elegida por Richard C. Hunter, el principal impulsor de esta efeméride. Fue en 1992 cuando Hunter, quien se desempeñaba como subsecretario general de la Federación Mundial para la Salud Mental (conocida como WFMH, por sus siglas en inglés), tuvo la idea de establecer una jornada con el fin de “crear conciencia en la comunidad global sobre las agendas críticas de salud mental”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también se sumó a la propuesta que enfatiza la importancia que tiene la salud mental en el desarrollo y en el bienestar general de cada una de las personas. En este sentido, desde la OMS definen a la salud como el “estado de completo bienestar físico, mental y social” y “no solamente (de) la ausencia de afecciones o enfermedades”.

“La salud mental es un derecho humano universal”: el lema para 2023

Ya en 1994, la WFMH comenzó a proponer un lema para cada una de las conmemoraciones del Día Mundial de la Salud Mental. En los años anteriores, por ejemplo, los mismos pusieron el foco en aspectos tales como la prevención del suicidio y la relación entre salud mental y desigualdad mundial.

En este 2023, el lema elegido es: “La salud mental es un derecho humano universal”. La idea de la organización, que cumple 75 años de su fundación, consiste precisamente en volver a las premisas fundamentales y a los principios que sirvieron como punto de partida.

La propia WFMH afirma que la campaña global actual se centra en “reformular la aspiración de una salud mental sólida como un derecho humano fundamental”.

Asimismo, indica que el objetivo consiste en “involucrar a personas, comunidades, instituciones y partes interesadas de todo el mundo” para “empoderar la defensa de base de la causa de la salud mental y su intersección con los derechos humanos”.

Por su parte, la OMS argumenta en el marco de dicho lema: “La salud mental es un derecho humano básico para todos. Todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental; el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social”.

“La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental”.

“Ninguna persona debería verse privada de sus derechos humanos o excluida de las decisiones sobre su propia salud por padecer un problema de salud mental. No obstante, en todo el mundo, estas personas siguen viendo limitados sus derechos humanos de distintas formas. Un buen número son discriminadas y excluidas de la vida en común, mientras que muchas más no disponen de los servicios de salud mental que necesitan o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos”.

El Día Mundial de la Salud Mental propone tomar conciencia acerca de lo importante que resulta el bienestar psíquico, emocional y orgánico de una persona y también invita a pensar la salud en términos más integrales, los cuales van más allá de las afecciones físicas.

Fuente: OMS, La Nación

Otras efemérides

1813 – GIUSEPPE VERDI. Nace en el pueblo italiano Le Roncole, el compositor italiano de música clásica y ópera Giuseppe Verdi, autor de algunas de las obras más populares de la lírica, como Rigoletto, El trovador y La traviata.

1856 – LÓPEZ Y PLANES. A la edad de 72 años muere en Buenos Aires el abogado, escritor y político Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino y presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre julio y agosto de 1827.

1954 – DAVID LEE ROTH. Nace en la ciudad de Bloomington (Indiana, EEUU) el cantante estadounidense David Lee Roth, vocalista de la banda de rock Van Halen con la que alcanzó gran popularidad en la década de 1980. Es uno de los mejores “vocalistas del metal de todos los tiempos”, según la revista estadounidense Hit Parader.

1985 – ORSON WELLES. Muere en Hollywood (California, EEUU), a la edad de 70 años, el actor, guionista y director de cine Orson Welles, ganador de dos premios Óscar y de cuatro del Festival de Cannes. Filmó más de 30 películas, entre ellas Ciudadano Kane, uno de los grandes clásicos de la cinematografía.

1986 – DI BENEDETTO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 63 años, el escritor y periodista Antonio Di Benedetto, uno de los grandes autores de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX.

1991 – LALI ESPÓSITO. Nace en Buenos Aires la actriz y cantante Mariana “Lali” Espósito, quien lleva ganados 38 premios, entre ellos un Gardel y varios MTV. Filmó seis películas y grabó tres discos.



2009 – LUIS AGUILÉ. A la edad de 73 años muere en Madrid el cantante y compositor de música romántica Luis Aguilé (Luis María Aguilera Picca) uno de los primeros artistas en cantar rock en español. Grabó más de 800 canciones, la mitad de ellas de su autoría.

2009 – LEY DE MEDIOS. Se promulga la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, que establece las normas de funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en el país. Reemplazó a la ley de Radiodifusión dictada en 1980 por la última dictadura cívico militar.

2021 – DÍA DE LA DANZA. Se celebra el Día de la Danza en memoria de los nueve miembros del Ballet Estable del Teatro Colón muertos al caer al río De La Plata el avión en el que viajaban hacia la ciudad chubutense de Trelew, el 10 de octubre de 1971.