Caso Carleti: “Tengo la convicción de que Leonardo Hisa va a ser sobreseído”

Por Libby Rose

Así lo expresó el abogado Daniel Álvarez, quien aseveró que existen pruebas suficientes a favor de su cliente.

El 19 de abril comenzará el juicio por jurado por el crimen de Norma Carleti, asesinada de 55 puñaladas el 5 de marzo de 2018 en Tunuyán. Daniel Álvarez, abogado de Leonardo Hisa, el ex esposo de la mujer, quien se encuentra imputado como autor intelectual del hecho, asegura que se comprobará la inocencia de su representado.

El letrado se sumó a la defensa, de la que ya formaba parte el doctor Daniel Sosa Arditi, un año después del hecho. Ejerce el derecho desde el 2005 tras graduarse de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Volvió a Mendoza donde trabajó en sus inicios con el juez federal Luis Leiva y hace 10 años trabaja en el ámbito penal.

Daniel Álvarez

Actualmente Hisa está en prisión domiciliaria e imputado por homicidio agravado por femicidio y por promesa remuneratoria. También están imputados, y presos en el penal San Felipe, los hermanos Kevin y Alexis Guerrero, por homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria en calidad de coautores y Juan Carlos Guerrero, su padre, por homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria en calidad de partícipe necesario primario.

Con una fianza de $20 millones, en noviembre de 2018 se le otorgó la prisión domiciliaria a Leonardo Hisa tras haber adelgazado 30 kilos dentro de la cárcel

Una de las principales hipótesis que sostiene la querella fue que ex legislador mendocino, quien estaba en proceso de divorcio con Carleti, la mandó a matar y le pagó a la familia Guerrero, cuyo padre, trabajaba para él.

Luego de que se desestimara un fraude económico en la empresa Lomas S.A, de la cual el matrimonio era dueño, la prueba más resonante es un video en el que Kevin Guerrero “confiesa” el crimen y lo señala a Hisa como autor intelectual. Las imágenes fueron grabadas por Juan Pablo Albornoz y Manuel Cepeda, dos internos que habrían sido sobornados para filmar las imágenes desde la cárcel. Sin embargo, luego de un pedido que se extendió por dos años, finalmente el actual juez de la causa, David Mangiafico, ordenó que sea incluida una carta firmada por uno de los presos que dice que existió extorsión y una promesa de mejoras en su situación penal.

La carta

Bajo este panorama, para Álvarez existen pruebas suficientes que comprobarán la inocencia de su cliente y asegura que será sobreseído.

A tres años del crimen se elevó la causa a juicio ¿Estás conforme?

Sí. La querella puso la objeción al lugar, el doctor Ábalos quería que se hiciera en la Primera Circunscripción, en Mendoza, pero ni siquiera coincide con lo que dice la ley de juicio por jurado. El lugar del hecho fue Tunuyán y el juicio tiene que hacerse allá (Tercera Circunscripción). No entendemos el pedido, tampoco entendimos cuando en la audiencia anterior se presenta la querella pidiendo un resarcimiento de $5 millones, porque no es lo que estamos tratando en este caso. Estamos tratando de averiguar quién mató a Norma Carleti. Por supuesto fue otro pedido disparatado que el juez rechazó sin ni siquiera tratarlo.

¿Quedó alguna otra prueba por incluir?

Sí, por ejemplo, cuando al mes del crimen de Norma Carleti se hace una inspección ocular en el lugar del hecho y se observan que en la habitación de Norma había una caja fuerte que estaba abierta. Nosotros pedimos en su momento que se hiciera una toma de la huella dactilar que figuraba en la caja fuerte y nunca tuvimos la suerte de poder concretar esa prueba y eso quedó sin ser resuelto. Después hay testigos que fueron dejados de lado. Pero, de todas maneras, entendemos que hay pruebas suficientes y abrumador material como para demostrar la absoluta inocencia de Leonardo Hisa. Así que estamos muy confiados en el jurado, que es gente que no está intoxicada de chicanas judiciales, de idas y venidas como hemos estado durante estos tres años en los que hemos estado con una persona detenida sin resolver su situación procesal, y finalmente con un juicio al que tenemos mucha ansiedad por llegar.

¿Cree que Hisa va a ser sobreseído?

Tengo la convicción de que sí porque las pruebas realmente van a ser muy confluyentes. Las pruebas con las que cuenta la querella es básicamente un video filmado en un penal. El autor del video es una persona condenada por secuestro extorsivo, ese es todo el material probatorio que tienen.

¿Carleti lo había denunciado por violencia de género?

Ese es otro de los argumentos falsos que esgrimió la querella. En el juicio vamos a mostrar las pericias, van a hablar los psicólogos tanto de Norma como de Leonardo, quienes intervinieron en la vida íntima de ellos y van a dar cuenta, por supuesto, de que esto no es así. Es más, vamos a acompañar actas de las reuniones de consorcio que se hacían, en las que las mismas personas integrantes del directorio le pedían por favor a Norma que no maltratara a Hisa de la forma en que lo hacía. No lo digo yo, esto está en las actas de las reuniones de directorio que ya están ofrecidas como prueba.

¿Quién mató a Norma Carleti?

Sin lugar a dudas que fue un hecho de inseguridad de gente que entró a robar y se encontró con Norma Carleti de sorpresa. Se supone que si una persona va a asesinar a otra no va a entrar a mano pelada, va a entrar con un arma. Bueno, entraron sin arma alguna y con los mismos cuchillos que tenía Norma Carleti en su cocina, la atacaron. Fue un claro hecho de inseguridad, como lo dice Lucio, el propio y único hijo de ambos, que sostiene la absoluta inocencia de su padre.

¿Cree que fueron los Guerrero?

No lo sé porque si una persona forcejea con otra, se tiran cuchillos, puntazos de un lado para el otro, supongo que una gota de sangre, de pelo, se cae en la escena del crimen y de los Guerrero no había absolutamente nada.