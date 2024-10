Colapinto corre en México este fin de semana y lo hace con un casco en homenaje a Carlos Reutemann

El argentino pretende ganarse a fuerza de puntos y buenas actuaciones un lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial, esta vez lo hará en México donde usará un casco con un homenaje al histórico piloto argentino Carlos Reauteman.

Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo argentino, se prepara para un nuevo desafío en su carrera. Este fin de semana, el piloto de 21 años volverá a las pistas en México, segundo de los tres Grand Prix de América y primero de Sudamérica.

Con una temporada destacada y en pleno ascenso, Colapinto llega a estas carreras con un objetivo claro: consolidar su posición en la tabla y seguir demostrando su potencial en el automovilismo internacional. Sin embargo, lo más llamativo de este regreso será el homenaje que realizará a uno de los máximos ídolos argentinos de la Fórmula 1, Carlos Reutemann.

Colapinto y un casco con historia

Colapinto rendirá tributo al legendario piloto santafesino Carlos Reutemann utilizando un casco especialmente diseñado para estas dos carreras. Inspirado en los colores y el diseño clásico que Reutemann lució durante su etapa en la Fórmula 1, el casco será un símbolo de respeto y admiración hacia el expiloto, quien fue un referente no solo para Colapinto, sino para generaciones enteras de fanáticos del automovilismo en Argentina. “Carlos Reutemann es una leyenda en nuestro país y en el mundo del automovilismo. Correr con un casco en su honor es algo que me llena de orgullo y me motiva a dar lo mejor de mí en estas carreras tan importantes”, expresó Colapinto en una reciente entrevista.

El diseño del casco combina el azul y el blanco de la bandera argentina, con detalles en dorado, en referencia a los éxitos de Reutemann en los circuitos más exigentes del mundo. Además, lleva inscrito el número 12, en homenaje a uno de los números que el santafesino utilizó a lo largo de su carrera.

Las carreras en México y Brasil, claves para su futuro

Las competencias en Sudamérica representan una oportunidad crucial para Colapinto en su camino hacia la Fórmula 1. La primera de las dos carreras se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México, un circuito desafiante tanto por su altura como por sus exigentes curvas. Posteriormente, el piloto argentino viajará a Brasil para competir en el mítico circuito de Interlagos, en São Paulo, una pista icónica del automovilismo mundial.

En lo que va de la temporada, Colapinto ha demostrado un gran nivel en la Fórmula 1, logrando podios y mostrando una notable consistencia en su desempeño. No obstante, estas dos carreras serán determinantes para su futuro inmediato, ya que se encuentra en la lucha por ascender posiciones en la clasificación general. El equipo Williams, con el que compite, ha expresado su confianza en las capacidades del piloto argentino para destacarse en ambos eventos.

“Estamos muy contentos con el progreso de Franco esta temporada. Las carreras en México y Brasil serán un gran desafío, pero confiamos en que puede seguir mejorando y cerrando el año con buenos resultados”, señaló su jefe de equipo.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE MÉXICO

• Viernes 25 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

• Sábado 26 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

• Domingo 27 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Un homenaje a la altura de los grandes

La decisión de Colapinto de homenajear a Carlos Reutemann en este contexto no es casualidad. Reutemann, quien fue subcampeón de Fórmula 1 en 1981, es considerado uno de los mejores pilotos que ha dado Argentina, y su legado sigue vigente tanto en el automovilismo nacional como internacional. Para muchos jóvenes pilotos, Reutemann representa un modelo a seguir, y Colapinto no es la excepción. El piloto de Pilar ha expresado en varias ocasiones su admiración por el santafesino y ha destacado la importancia de mantener viva su memoria en el automovilismo.

El casco especial que lucirá Colapinto en México y Brasil no solo es un tributo a Reutemann, sino también una forma de conectar con los fanáticos argentinos que siguen su carrera de cerca. La expectativa es alta, y muchos esperan que Colapinto logre destacarse en estas dos citas sudamericanas, que además de contar con un fuerte componente simbólico, podrían definir su futuro en la Fórmula 1.

Fuente: MMX e Infobae