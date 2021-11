Comer panificados, desde hoy sale más caro: el aumento ronda entre el 12% y 15%

El kilo pan mignon cuesta casi $200, según los precios de la Cámara de Empresarios Panaderos y Afines de la provincia.

Tras el aumento de la carne, este viernes subió el pan en Mendoza y el país. El incremento es de entre el 12% y 15%.

Entre los motivos de esta nueva actualización, se encuentra el aumento de los precios de las materias primas y los incrementos salariales.

A través de un comunicado, la Federación Argentina de Industrias del Pan y Afines (FAIPA) explicó que los aumentos se originaron especialmente en la materia prima pero, también en los gastos de reposición y reparación de maquinarias, así como los aumentos salariales, que “si bien no representan un gasto, si repercuten en los aportes y contribuciones de cargas sociales (931)”. En el mismo escrito señalaron que no se habían considerado en el aumento los incrementos que se verán en los servicios públicos, porque todavía no han sido debidamente anunciados.

Los nuevos precios (según la Cámara de Empresarios Panaderos y Afines de Mendoza)