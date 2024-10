Con la presencia de renombrados autores, y una gran propuesta cultural, la Feria del Libro en Mendoza siguió pese al viento zonda

En el día de ayer, Felipe Pigna fue parte del evento al cumplirse veinte años de la salida de su libro “Los Mitos de la historia argentina”.

Con sus atractivas propuestas, la Feria del Libro Letras de Cuyo sigue conquistando a quienes la visitan. Cincuenta stands, presentaciones de libros, mesas temáticas, teatro y una programación muy variada para disfrutar hasta el domingo 6, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.

Fabián Galdi y Gonzalo Ruiz son dos periodistas deportivos, de vasta trayectoria, que se unieron para dar testimonio de su experiencia en el mundial de fútbol que le dio la tercera estrella a nuestro país. “Se trata de una crónica de la argentina mundialista”, según afirma Alejandro Frias, editor del libro. “No busquen lógica en este libro, busquen pasión, busquen corazón, busquen amor que es todo lo que hay adentro”, señaló. Para finalizar, Gonzalo Ruiz destacó: “Nada de esto es posible sin la universidad pública, hay que defender a la universidad pública, hay que defender a la cultura y también tenemos que defender la cultura que se hace en Mendoza”.

Por su parte, Andy Elías presentó su libro El viaje a otro lugar, que narra la historia de un grupo de aves que se encuentra en un libro y, a partir de ahí, comienza toda una aventura. Además, según detalló el autor: “Se trabaja sobre 23 especies de aves que interactúan entre ellas a lo largo del relato. Las aves están descriptas por su nombre común, ya que hay un nombre común, un nombre científico y un nombre regional. Están por el nombre común, para que lo entienda cualquier persona que lo lea a lo largo y ancho del país. Está escrito así, más o menos neutro”.

Otra de las concurridas actividades que se llevaron a cabo fue la de Jorge Enrique Oviedo, que presentó su libro Di Benedetto y el cine, cuyo subtítulo es “El hombre que no vio las películas inspiradas en sus cuentos y novelas”. Pero lo llamativo de este libro es que no existe físicamente. El autor explicó que la editorial que maneja los derechos de Di Benedetto no le autorizó la edición del material y es por eso que la decisión de quien fue director periodístico de diario Los Andes durante 15 años es “hacer un libro leído, contando la relación que Antonio Di Benedetto tenía con el cine”. Y así transcurrió la charla donde el autor leyó varios pasajes de su “no libro” y dio detalles de la vida cinéfila del destacado escritor mendocino autor de Zama.

De la misma manera, Luis Mey presentó en la Feria del Libro su nueva novela, Curabichera, donde explora una nueva forma de escribir terror. Una historia bastante oscura, sobre un hombre que vuelve al barrio, habiendo estado por aquí y por allá, que hereda la casa de la abuela, sabiendo que no tiene que ir a ese lugar que es, según el autor, “el triángulo de las Bermudas del conurbano”. “Es una historia sobre la destrucción de la familia moderna, tal cual la conocíamos”, señaló Mey.

Además, agregó el escritor: “Estoy feliz por estar acá, por el trabajo de la feria, que es espectacular, muy agradecido realmente, fui a muchas ferias, por eso lo digo y hay muchas diferencias. Y bueno, feliz también de traer Curabichera, que es una novela que trabajé muchísimo antes de publicarla, durante años, nunca trabajé tanto una novela. Así que agradecido de estar acá y si leen este libro, mejor, pero también realmente me interesa que lean muchos otros, propios y ajenos. Yo vengo en calidad de divulgador de libros, no de un libro solamente, vengo a hablar de libros, sobre todo, que es lo que me apasiona y con lo que estoy todo el día”.

Para finalizar, Felipe Pigna se hizo presente en la Feria del Libro con Mitos de la historia argentina. En esta obra, que cumple 20 años, renueva la convocatoria a discutir e interesarse por saber de dónde venimos y quiénes somos. El escritor se propone cumplir con la tarea de acercar la historia nacional a los lectores, haciendo la historia de todos.

Pigna expresó: “Vengo con mucha expectativa. Es un lugar que quiero mucho, que vengo todos los años, tengo casi asistencia perfecta, y bueno, me encanta estar acá en la feria, en Mendoza. Siempre es una fiesta para mí. Las ferias del libro son lugares maravillosos, un encuentro con la cultura muy importante”.

Además, el autor aseguró que “estar con la gente que te sigue, que te lee, que te escucha, es siempre lindo, porque uno tiene una imagen imaginaria del lector. El lector es un ser imaginario hasta que aparece, hasta que te cuenta qué le pasó con tu libro, qué le gustó, que del libro le gustó más, así que siempre es un momento muy lindo”.

Así, Pigna declaró que sumó un canal de YouTube al mencionar que fue “lanzado hace ya dos meses y estamos muy bien, arriba de los 200.000 seguidores y con una novela que va a salir en marzo del año que viene, una novela histórica, mi primera novela. Trabajando con eso y celebrando los 20 años de los Mitos, así que mejor imposible, estoy muy contento”.

Lo que viene…

Mañana, martes 1, la Feria abrirá con Carla Barroso y su taller “Compost de autores mendocinxs”; Leandro Vargas presentará Mendoza alquimia divina; el joven Oliverio Frias Puebla hará lo propio con Verde obscuro, y la consagrada autora mendocina Mercedes Araujo presentará el libro La hija de la cabra.

De Buenos Aires llegará Jimena La Torre con El encanto del tarot; el Club Gimnasia y Esgrima estará con Fanzines de Taller Literario y cerO brindará la charla “Audiolibros, podcast y literatura”.

Toda la programación de la Feria del Libro 2024 Letras de Cuyo puede consultarse aquí.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza