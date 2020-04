Gustavo Soto ante el avance del Covid 19: “Ya hicimos arreglos para usar edificios del Ejército

Por Libby Rose

También se dispuso del Hotel Tuismo y se continúan sumando hoteles. Los edificios servirán para descomprimir el hospital del departamento en caso de ser necesario.

Tupungato dispone alternativas ante el posible avance del coronavirus hacia el Valle de Uco. Aunque actualmente la región es una “zona libre” de COVID-19, los intendentes ya analizan otros escenarios y adelantan medidas.

Al igual que en San Carlos, Tupungato utilizará espacios físicos para albergar pacientes en caso de que haya infectados en el departamento. Los lugares previstos son el Hotel Turismo y el Regimiento de Infantería de Montaña 11 (RIM 11), y se sumarías otros edificios. El objetivo es descomprimir hospitales y brindar un aislamiento seguro para el enfermo protegiendo a su familia. Se tendrá en cuenta si la persona tiene problemas edilicios en su casa o si se la puede apartar en el caso de que no haya contagiado a alguna de las personas con las que convive.

“El hospital (Gral.Las Heras) cuenta con 22 camas y a eso le hemos agregado la disponibilidad del Hotel Turismo que tiene 77 camas aunque la cantidad a utilizarse depende de que pacientes necesiten hacer el aislamiento en el lugar ya que existe un protocolo sobre los pacientes que tienen síntomas y aquellos infectados asintomáticos que por prevención no deban hacer la cuarentena en su casa porque pueden contagiar al resto de la familia. se podrían utilizar unas 37 teniendo en cuenta en qué etapa de la pandemia nos encontramos y si es recomendable que haya más o menos personas dentro del lugar, eso lo determinará el Ministerio de Salud” informó el intento Gustavo Soto a El Cuco Digital y agregó: “A eso hay que sumarle un hotel privado que ha sido ofrecido y también, en caso de ser necesario, el RIM 11 que cuenta con varias plazas dentro de lo que son sus compañías. Son lugares con baños, cocinas. Es decir, estamos preparados como hospitales de campañas, adaptados”.

El jefe comunal además adelantó que “seguramente se van a sumar, para tenerlos en cuenta, otros lugares como complejos de cabañas”.

Estos espacios serán para pacientes infectados que no revistan gravedad y respondan a ciertas características mencionadas anteriormente. En otros casos, se los internará en el Hospital Las Heras o se los derivará a su domicilio para que cumplan con el confinamiento obligatorio.

“La idea es que quien esté contagiado y no tenga alguna gravedad respiratoria, haga la cuarentena en su casa. Si no puede porque las condiciones de su hogar no son las ideales o si son muchos por domicilio y no hay ningún contagiado en la familia, podrá hacerla en estos lugares. Según la gravedad lo hara en el hospital o alguno de estos centros e protección” explicó el mandatario.

