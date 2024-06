CRÓNICAS DE A DOS. PITAZO INICIAL: “Es trabajo en equipo viejo, como el mismísimo fútbol”

Después de las Crónicas Mundiales, llegan “Crónicas de a dos”. Para opinar, y pasar un buen rato, un texto escrito por padre e hijo, o hijo y padre.

Por Juansa Jofré Hinojosa y Juan Jofré

El que escribe así soy yo: Juani, y el que escribe así soy yo: Juansa. Si no lo entienden, léanlo de nuevo.

Mi hijo ya tiene 14 años, y hemos compartido mi pasión por el fútbol de muchas maneras. Hoy, lo será por medio de escribir a dúo, crónicas sobre la Copa América y la Eurocopa.

Esto es una forma de continuar las crónicas mundiales que mi padre escribió durante el mundial de 2022 donde fuimos campeones.

Que también las publicó el cuco y las hicimos libro.

Bueno, ya está. Vamos al fútbol. Empiezo yo. Me encantó España. Jugó mucho mejor de lo que yo me imaginaba, y sobre todo porque jugó contra un rival muy duro: Croacia.

A mi me gustó Alemania, aunque yo le hacía fuerza a Escocia.

Ay Juanito, vos siempre apoyando al más débil… es tu debilidad.

Si… y también creer que va a haber sorpresas todo el tiempo, y en la Eurocopa eso parece que va a pasar muy poco… salvo la gran Rumania que quiere recuperar parte del prestigio perdido, o Eslovaquia que le ganó a Bélgica.

Es que hay selecciones que realmente tienen equipazos: Inglaterra, tiene en su equipo titular a jugadores que son los mejores en sus equipos; Alemania tiene una combinación de experimentados y jóvenes, y ya no solo del Bayer Munich, sino que también le han aportado jugadores en un buen momento el Bayer Leverkusen y el Dormunt.

Francia esta vez no llega con algunos de sus jugadores en su mejor momento individual. ¿Será la gran decepción?

No creo. Tienen muy trabajada su forma de juego, saben muy bien cómo jugar cada partido y así ganaron el primero. Son candidatos… si logran recuperar a Mbappé.

Y sumo a España que jugó realmente bien.

Mi candidato está entre Croacia (aunque perdió mal su primer partido) y Portugal, con una fichita de sorpresa a Suiza, Serbia y Rumania para que hagan una gran Euro. Ya sé, no me digas nada, siempre esperando que los no favoritos den la nota.

Póngale una fichita mía a los últimos campeones: Italia… y no me deje afuera a Dinamarca, que la veo bastante bien para dar pelea.

Ahora te voy a decir una cosa que tal vez genere discusión: La Copa América va a dar mejores partidos que la Eurocopa.

Ay padre, padre… vos me enseñaste que el que no sabe de fútbol tiene que decir pelotudeces polémicas para llamar la atención, y vos acabás de decir una.

Juansa estamos escribiendo en un diario, no podemos poner malas palabras. No podemos poner la palabra “pelotudeces”.

Vos me contaste que un tal Fontanarrosa decía que las malas palabras no existen, que no hay palabras buenas y palabras malas, y que él mismo decía que el “pelotudo” es irreemplazable.

Tenés razón, vamos a dejar la palabra, porque lo que dije fue buscando polémica, y no haciendo una crónica que hable de fútbol.

Te convertiste en un pelotudo como esos de la tele que hablan a los gritos y dicen cualquier cosa con tal de llenar horas y horas. ¿te acordás que nombre les pusimos?

Claro que me acuerdo, les decimos los “polemistas deportivos”.

Debiste haber usado esa forma de llamarlos en el libro… pero bueno, hablemos de la copa América.

Yo estoy nuevamente ilusionado. Veo a nuestra selección con hambre de seguir ganando cosas, y veo al cuerpo técnico con las ideas y el mensaje claro: el que esté dando lo mejor juega.

Además vamos a jugar con menos presión, porque ya hemos ganado, aunque ya sabemos que muchos argentinos y muchos “polemistas deportivos” están esperando que perdamos para matar a palos a los protagonistas y ganar ellos un poco de fama.

Solo espero que si perdemos, el que nos gane, nos gane bien, nos gane jugando mejor que nosotros… como perdimos contra Uruguay en las eliminatorias.

Ahí tenés otra debilidad, tu loco Bielsa.

No lo puedo negar. Si no la gana Argentina, prefiero que la gane Bielsa.

Es candidato. Argentina, Uruguay y, Brasil, si es que logra mejorar un poco, porque hasta ahora no han logrado jugar bien.

Es Brasil. Hace unos años nos habíamos acostumbrado a ver equipos de Brasil que arrancaban de menor a mayor, y que al finalizar los torneos eran invencibles. Parece que les está costando recuperar esa mística.

A mí me gustó mucho lo que vi de Ecuador, y creo que Colombia puede andar muy bien… sin olvidar a Venezuela que viene haciendo una gran eliminatoria.

Mirá como son las cosas, ahora sos vos el que suma a la mesa a los más débiles y a las posibles sorpresas.

Y bueno, somos padre e hijo, en algo nos parecemos.

Me gusta.

Ya está, la primera crónica ya está hecha. Esperemos que arranque la Copa América, y cuando tengamos más para decir, escribimos de nuevo.

Escribimos dijo el mosquito, si vos sólo hablás y yo voy con los dedos al teclado.

Es trabajo en equipo viejo, como el mismísimo fútbol.