De La Consulta a River: gracias a su promedio, ganó una beca para estudiar en el club de sus amores

Se trata de Nahuel Guerci, de 20 años. El joven hizo el curso de relator en Costafebre Monumental y fue el mejor ¡Lo conocemos!

Hace unos días atrás, por medio de las redes sociales, se conoció que un joven de La Consulta, San Carlos, había ganado una beca para estudiar en Rivel Plate tras obtener el mejor promedio en un curso de relator.

Frente a esta linda historia, El Cuco Digital tomó contacto con su protagonista, Nahuel Guerci, un chico de 20 años egresado de la Escuela Integración, fanático del Sportivo La Consulta, River y Messi; admirador de Julián Bricco y Bambino Pons, entre otros.

Nahuel, por esas cosas del destino, un día ingresó al canal de YouTube del Millonario y vio que podía hacer un curso de relator en Costafabro Monumental, y sin dudarlo se inscribió. Lo que nunca se imaginó es que tiempo después, tras concluir el cursado y obtener el mejor promedio, se iba a ganar una beca para estudiar Periodismo Deportivo en el Centro de Estudios del club de sus amores.

En una entrevista, el consultino nos cuenta cómo sucedió todo, si se va a ir estudiar y cuáles son sus sueños.

-Nahuel, primero que nada contanos un poco sobre vos: ¿cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? ¿A qué te dedicas en la actualidad? ¿De qué equipo/os sos hincha?

Tengo 20 años, soy de La Consulta; en la actualidad trabajo en el Club La Consulta, en la parte de prensa, lo que tiene que ver con filmar, grabar partidos, subir resúmenes en la página de YouTube del Club. Soy hincha fanático de River, de La Consulta, y si bien no es club también soy fanático de Messi.

Nahuel en el Monumental

-Personalmente te conocí por una publicación de tu primo Iván donde contó que te ganaste una beca para estudiar Periodismo Deportivo en River, ¿cómo fue eso? ¿Qué hiciste para obtener esa gran oportunidad?

Para ganar la beca yo me inscribí al curso de relator deportivo el año pasado; empecé en octubre y era hasta febrero, que fue cuando rendíamos para recibirnos. Éramos más de 100 alumnos y una vez que finalizó el curso, los mejores 10 promedios pasábamos a competir, una cosa así, por la beca. Esto constaba de enviar 5 practicas, todas haciendo distintas cosas, como relatos de un partido de equipos de los que no fuéramos hinchas,un relato para la radio y cosas así. Ese periodo duró desde marzo hasta junio.

-¿Te imaginaste alguna vez que se te iba a presentar algo así?

Nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así porque jamás me había imaginado estudiar en River. Con esto de la pandemia empezaron a hacer los cursos de forma virtual, entonces cuando vi que se podía hacer eso, ahí me metí sin dudarlo, pero no sabía que se podía extender a una beca para estudiar periodismo.

Al curso de relator llegó por medio de un partido de River, el cual no lo podíamos ver y me metí en su página de YouTube, y vi que en una esquinita habían puesto “curso de relator deportivo”, ahí nomás me metí al email, abandone el partido, deje de escucharlo, todo, y me inscribí. A las dos semanas me avisaron todo lo que había que hacer, todo lo que había que pagar. Yo personalmente a Costa Febre (relator de River) lo admiraba muchísimo por algunos relatos que escuchaba cuando era chiquito, y después pasó a ser mi profesor, que hasta las primeras clases me daba cosa hacerle una pregunta, o algo así; escuchaba todo lo que hablaba y a la hora de hacerle una pregunta no me animaba por vergüenza.

El consultino alzando su micrófono de relator como trofeo

-Tal vez es media obvia la pregunta, pero no está de más hacerla, ¿vas a aceptar la beca? En caso de hacerlo, ¿te tendrías que ir a vivir a Buenos Aires para estudiar la carrera?

Aceptar la beca sería lo ideal; es presencial así que me tendría que ir a vivir a Buenos Aires. Lo que quiero y lo ideal sería poder aceptar la beca.

-¿Admiras a algún/a relator/ra en particular?

Particularmente me gusta mucho Julián Bricco, que para mí es uno de los mejores relatores de Argentina, y después el Bambino Pons. Después Sebastián Vignolo, Mariano Closs, Pablito Giralt, todos esos también me gustan, pero lo de Bambino Pons y Julián es distinto, algo que no se escucha en todos los partidos.

-Nahuel, por último ¿cuál es tu sueño?

Mi sueño sería más que nada, a nivel personal, vivir de esto, de lo que me gusta, y a nivel profesional sería llegar a relatar un partido internacional, ya sea de la Selección o de algún equipo de Copa Libertadores, o algo así. También relatar un partido de la Liga Argentina.