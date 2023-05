Después de varios años, Nahuel Jofré vuelve a sus pagos “con un concierto largo, con invitados y sorpresas”

Será el próximo 19 de mayo en el Cine Real La Consulta. Cómo obtener entradas.

Luego de haber lanzado en el mes de marzo su nuevo disco “..del cristal con que se mira” , Nahuel Jofré anuncio para este mes de mayo un concierto en su tierra natal, San Carlos, luego de años sin presentarse en el departamento con un show propio junto a su banda.

Nahuel se presentará el próximo 19 de mayo a 21:30 horas en el Cine Real La Consulta. Allí brindará un extenso show en el que presentará su nuevo material; además contará con invitados y sorpresas.

En dialogo con El Cuco Digital el cantautor contó al respecto: “Lo que a mí más me llama la atención y lo más importante es el tiempo que ha pasado desde que no voy a tocar a un concierto mío, con mi banda, con el público en San Carlos; desde el 2017, casi 5 años, cuando presentamos el disco ‘Canciones de Cuyo Vuelo’ en el flamante nuevo teatrito de la Escuela Artística de La Consulta, y la verdad que desde ahí no tengo posibilidades de hacer un concierto mío, con mi banda para el público. Tuve oportunidad durante la pandemia en 2020 de estar en el escenario del Cine haciendo un streaming, que estuvo bueno, me pareció una ingeniosa manera de hacer algún tipo de conmemoración de la Fiesta de la Tradición en noviembre”.

“Esta vez, esta ocasión implica encontrarnos con la gente; la convocatoria es un poco a eso, a que vengan, que nos encontremos, que podamos trascender la virtualidad. Esto lo mando por un teléfono, ustedes lo anuncian en el diario, por ahí la gente se entera por redes, o sabe que en San Carlos hay un cantor, pero estas oportunidades en mi trayectoria son casi únicas, son como hitos, suceden una vez cada mucho tiempo y las vivo así y así las preparó. Así que la invitación es a eso, a un concierto extenso, largo, de un montón de canciones; la excusa un poco es estrenar algunas canciones nuevas de este trabajo que se llama ‘del cristal con que se mira’, pero la verdad es que también vamos a estar sacándolo mucho provecho a la noche, al escenario, a ese lugar que se ve tan lindo, que suena tan lindo. Voy en muy buena compañía, de unos músicos barbaros, así que voy a hacer un concierto largo de casi dos horas; hay invitados, hay algunas sorpresas (…) La invitación es a que nos reencontremos después de muchos años”, cerró Nahuel.

Concierto

Nahuel Jofré en Bandada

Cine Teatro Real Municipal La Consulta, San Carlos.

Viernes 19 de mayo, 21.30 hs.

Entradas: $1500 en boletería

Anticipadas $1000 al 261 611-7438

Para escuchar, descargar y compartir: https://www.nahueljofre.com.ar/discos.html