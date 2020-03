Difonso anunció que donará su sueldo por lo que dure la cuarentena y propone crear un Fondo de Emergencia

El diputado convoca a quienes puedan aportar para colaborar.

Jorge Andrés Difonso anunció a través de las redes sociales que donará su dieta mientras dure la cuarentena. La decisión del diputado se da en medio de la difícil situación que atraviesan millones de argentinos que cobran por día o que trabajan de forma independiente y se ven afectados económicamente por el aislamiento obligatorio y social para evitar el rápido avance del coronavirus en el país.

Ante ello, el presidente Alberto Fernández anunciará este lunes una serie de medidas de alivio destinadas a este sector. Entre ellas, destinará una suma fija durante dos meses con posibilidad de prórroga a monotributistas y suspenderá los cortes de servicios esenciales.

Por su parte, el lesgilador sancarlino propone crear un Fondo Solidario de Emergencia para lo sanitario.

“Estamos proponiendo la creación de un Fondo Solidario de Emergencias para enfrentar la pandemia y hemos suscrito una nota a la presidencia de la Cámara solicitando que no deposite los haberes correspondientes a e la dieta como diputado hasta que dure esta cuarentena y desde que fue instaurada”, dijo Difonso en comunicación con El Cuco Digital.

“Hay mucha gente que no está yendo a trabajar porque no puede y esto le va a implicar que no va a conseguir ingresos para su familia. Creo que todos tenemos que ser solidarios y cada uno tratar de proponer y ayudar en cuestiones concretas”, agregó y convocó a quienes puedan a sumarse a la iniciativa: “Creo además que en Argentina que hay muchos profesionales que hemos estudiado en Universidades Públicas y que hoy quizás pueden aportar a este fondo, muchos empresarios que han obtenido numerosos dividendos en estos últimos años y que quizás también pueden aportar, todos en su medida, nadie más de lo que puede”.

“Me parece que es muy importante que en este momento el Comité de Vigilancia que está creado en nuestra provincia y está encargado de tomar las medidas, tenga más recursos para enfrentar la situación en los hospitales, en la seguridad y demás, y creo además que todos juntos tenemos que estar para salir adelante como comunidad”, completó.