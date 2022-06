Distinción post morten al periodista sancarlino Ricardo Mur: el Senado reconocerá su trayectoria

El nacido en La Consulta desarrolló su trabajo profesional en varios medios de comunicación de Mendoza. Lamentablemente falleció el pasado mes de abril.

Por iniciativa del senador Alejandro Diumenjo, quien presentó un proyecto de resolución, se le otorgará un reconocimiento “Post Mortem” a la trayectoria del reconocido periodista Ricardo Mur 1952-2022.

El profesional de la comunicación había nacido en San Carlos en 1952 en el distrito La Consulta en la finca de su abuelo David Mur. “Richard”, como lo llamaban amigos y sus seres cercanos, era muy discreto y contaba con la humildad de un laburante sus comienzos en Radio Manantiales (Tunuyán), a fines de 1976.

A lo largo de casi 43 años de trayectoria, el periodista logró, estar presente en diversos medios de comunicación de Mendoza, tanto radio como televisión. Sus saludos a la primera, la segunda y la tercera “tanda de madrugadores” en las primeras ediciones de los noticieros que condujo, se convirtieron en una de sus marcas registradas.

“En las radios de pueblo todos hacíamos de todo: trabajos administrativos, de operador, de locutor y hasta suplente del dueño de la radio”, recordaba entre risas y con nostalgia Mur, quien desde 2019 se encontraba alejado de los medios. Sin embargo tenía en mente algunas ideas para volver a la radio haciendo un programa que vincularía a su más reciente pasión: el folclore, ya que desde que se alejó de los medios, se convirtió en uno de los integrantes del cuarteto musical Cuyano’s Son.

En 1978, Mur desembarcó en LV10, mientras que en 1981 llegó a radio Nihuil: “En 1984 empecé en Canal 9 y seguía mientras tanto en Nihuil, era la época en que se podía porque no eran competencia; aunque en 1986 dejé Nihuil y me quedé directamente en Canal 9. Allí estuve durante 25 años hasta que decidí cambiar de aires y me pasé a la competencia, a Canal 7. Y allí estuve hasta el retiro, en marzo de 2019”, enumeró Ricardo durante una entrevista con Los Andes, siempre con humildad y perfil bajo.

En esos más de 40 años, pasó por los grandes medios audiovisuales de Mendoza: “Creo que al comienzo tuvo que ver con que estaba dando mis primeros pasos como parte de esa camada de fines de los 70 y principios de los 80. Pero después me da la sensación de que empezó a pesar un poco la trayectoria, cómo me había aceptado la gente de Mendoza; Mendoza es una provincia muy difícil para hacerse querer y creo que son pocos los ejemplos de comunicadores que llegaron de una forma tan particular a la gente, como pueden ser Santos Humberto Giunta, García Laos, Marcelo Romanello o Tito Pagés (en la radio). Creo que todo depende de cómo uno enfrenta al micrófono, y cómo enfrenta a la gente”, reflexionaba Mur al repasar su trayectoria.

Lamentablemente este emblema del periodismo mendocino, falleció el día sábado 9 de abril del corriente año, dejando una gran tristeza no solo a los televidentes y oyentes de Mendoza sino también a sus colegas que lo recordaron con respeto y afecto.

Si bien la iniciativa es del Senador Alejandro Diumenjo, también acompañaron los Senadores Gladys Rocca, Cecilia Cannizzo, Héctor Bonarrico, Fernando Alin, Leonardo Vinolo, Claudia Salas, Rolando Baldasso, Gabriela Testa, Mercedes Rus, Gladys Ruiz, Marcelo Rubio, Lucas Quesada, Pablo Priore, Gustavo Pinto, Ernesto Mancinelli, Carina Lacroux, Natascha Eisechlas, Diego Costarelli, Laura Contreras y Jorge Carballo.

