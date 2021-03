Drago: “El glaucoma es una enfermedad silenciosa, progresiva y si no se la trata puede llevar a la ceguera”

Así lo advirtió el reconocido oftalmológo en el marco del Día Mundial de dicha patología. Todos los detalles sobre estudios, procedimientos para el diagnostico y tratamientos.

El Día Mundial del Glaucoma se celebra cada 12 de marzo, una efeméride instituida e impulsada por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA) y que se celebra desde el año 2008.

Este padecimiento pueden ocasionar la ceguera del paciente, producto de una degeneración progresiva del nervio ocular.

En este marco, El Cuco Digital entrevistó al doctor Luis Drago, quien lidera el primer y único Centro de Alta Complejidad del Valle de Uco destinado exclusivamente a la visión. El profesional brindó detalles sobre la enfermedad, estudios, procedimientos para el diagnostico y tratamientos.

¿Qué es el Glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad multifactorial. Una de las características típicas que tiene es el aumento de la presión ocular; el ojo tiene una presión ocular normal que va de entre los 10 y 20 ml. de mercurios, y cuando esa presión sube, puede llegar a producir daños que son de tipo irreversible.

¿Por qué son tan importantes los estudios oftalmológicos?

El glaucoma por lo general es una enfermedad que se presenta en forma silenciosa; son muy pocos los casos en realidad donde un aumento de la presión en forma brusca pueda llegar a alertar de que uno tiene presión ocular, pero lo que normalmente ocurre es que en una consulta, en un examen oftalmológico por un médico oftalmólogo, se puede determinar si la persona tiene un aumento de la presión ocular y si eso puede ser o no un glaucoma. Por eso son tan importantes los controles periódicos, por lo menos en personas sanas una vez al año o año y medio; y por eso es importante también la consulta con los oftalmólogos, porque la única forma de determinar el glaucoma, es en un consultorio oftalmológico, consultorios que están en condiciones y equipados para que uno pueda estudiar la enfermedad, tomar la presión del ojo, estudiar el fondo de ojo, ver cómo está el nervio óptico, ver cómo están los distintos reparos anatómicos del ojo que son los que pueden llegar a afectar o no el aumento de la presión.

El glaucoma es una enfermedad normalmente silenciosa, que es progresiva si no se la trata y que puede llegar a llevar a la ceguera, por eso son tan importantes los controles.

¿Cómo es el procedimiento en el consultorio hasta llegar a un diagnostico?

Normalmente en una consulta oftalmológica se les toma la presión ocular a todos los pacientes que ingresan. Existen aparatos como los tonómetros de aplanación que se llaman, o neumotonómetro, que son dos formas de tomar la presión ocular. Luego, en función de eso se les hacen otros estudios, como la paquimetría corneal, que permite ver el espesor de la córnea, de acuerdo a éste hay una tabla que se ha hecho en donde yo tengo que corregir el valor que tomo con los tonómetros, para tener un valor más exacto de la presión ocular. Cuando se tiene sospecha también se puede hacer lo que se llama una curva diaria de presión, donde el paciente se le toma la presión cada tres horas y se hace un promedio; esto se hace porque la presión ocular fluctúa durante todo el día, teniendo picos más altos en la mañana y en el atardecer. También se hacen los campos computados, que eso me habla de cómo está el campo visual del paciente, si esa presión ocular que el paciente tiene le ha producido o no un daño en su campo visual; y también se hace lo que nosotros llamamos el OCT papilar, que es una tomografía computada del nervio óptico, que nos determina varios parámetros o la pérdida o no de fibras nerviosas, que son las que van a determinar el daño o no en el campo visual.

¿Qué tratamiento hay para el glaucoma?

En la actualidad el glaucoma es una enfermedad que agarrada a tiempo se la puede tratar; hay tratamientos médicos con distintas gotas que producen una baja en forma directa o indirecta de la presión ocular; existen también láseres que se utilizan dependiendo que clase de glaucoma el paciente tenga para poder controlar la presión ocular; y también existen varias cirugías que se le pueden realizar al ojo para que de esa manera se pueda controlar la presión y preservar la visión.

Hay que entender que la presión ocular, cuando está y no se médica, no se trata o no se operan, va produciendo un daño en el nervio óptico que es irreparable e irreversible; podemos llegar a controlar la enfermedad pero lo que produjo de daño como tal, lo produjo. Entonces por eso son importantes los controles en el oftalmólogo.

¿En Clínica de la Visión se realizan todos esos estudios y tratamientos?

Si, obviamente que en la Clínica se pueden realizar esos estudios y tratamientos.