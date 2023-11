Efemérides 14 de noviembre: se conmemora el Día Mundial de la Diabetes

La fecha fue instaurada en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. El lema 2019 a nivel global es «Familia y diabetes».

Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes (DMD), conmemoración instaurada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.

La fecha fue escogida por el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

Diabetes, una lucha que se resiste

Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980.

Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área.

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.

Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco.

En familia, mucho mejor

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2019 es «Familia y diabetes», ya que la unidad familiar resulta clave en la prevención, el diagnóstico y la ayuda al diabético en caso de emergencia.

Obviamente se precisan políticas de salud pública, pero también cambios en el estilo de vida, la dieta, o la actividad física, unos factores en donde cada miembro de la familia puede aportar su granito de arena.

De ahí que la campaña de este año quiera dar a conocer a todos cómo podemos colaborar para prevenirla y tratarla en nuestro entorno más cercano.

Otras efemérides

2010 – SEBASTIAN VETTEL. A la edad de 23 años y 154 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Abu Dabi con la escudería Red Bull Racing.

1831 – FRIEDRICH HEGEL. Muere en Berlín, a la edad de 61 años, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán y uno de los más influyentes del siglo XIX. Su obra tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx.

1919 – JOHN W. COOKE. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el abogado John William Cooke, ex diputado peronista a quien el ex presidente y general Juan Domingo Perón designó como único representante suyo y del Movimiento Nacional Justicialista luego del golpe de estado que lo había derrocado en septiembre de 1955.

1840 – CLAUDE MONET. Nace en París el pintor francés Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo, término que deriva de su obra Impresión, sol naciente, de 1862.

2001 – TOTO LORENZO. A la edad de 79 años muere en Buenos Aires el ex futbolista y entrenador Juan Carlos “Toto” Lorenzo, destacado técnico de Boca Juniors, con el que obtuvo tres títulos locales y dos Copa Libertadores de América. Jugó en Chacarita Juniors y Boca, donde disputó un total de 104 partidos en los que marcó 28 goles.

1851 – MOBY DICK. Se publica en Nueva York su novela Moby Dick, del escritor estadounidense Hernan Melville, que narra la obsesiva y autodestructiva travesía de un barco ballenero en persecución de un gran cachalote blanco, una de las obras más importantes de la literatura en lengua inglesa.

1976 – DIEGO A. MARADONA. El juvenil delantero de Argentinos Juniors Diego Maradona anota sus dos primeros goles en Primera División, en la goleada por 5 a 2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del Torneo Nacional 1976.

1986 – BETO ALONSO. El volante ofensivo Norberto Osvaldo Alonso, ídolo de River Plate, juega su último partido en la Primera División del fútbol argentino, en el empate 0 a 0 del equipo Millonario ante Platense. Unos días después, el “Beto” lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental, en la victoria por 1-0 ante el Steaua Bucarest rumano en Tokio.

2023 – DÍA DEL TAMBERO. Se celebra el Día del Tambero en conmemoración de la fecha de 1920 en la que se fundó la Unión General de Tamberos.