Efemérides: hoy es el Día del Director y Directora de Escuela y el Día del Hincha de River

El porqué de ambas celebraciones.

Todos los días en el país y en el mundo tienen lugar distintas conmemoraciones. En esta oportunidad, en Argentina se festeja el Día del Director y Directora de Escuela y el Día del Hincha de River.

Día del Director y Directora de Escuela

Cada 28 de setiembre se celebra el Día del Director y Directora de Escuela, un cargo de gestión que asume una importancia imprescindible para el desarrollo de la actividad educativa en cualquier institución escolar.

Los Directores y Directoras son el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la Institución y tienen enorme responsabilidad de conducirlas y representarlas, en el marco de la política educativa, las normativas vigentes y el Proyecto Institucional.

Su accionar se enmarca en el Reglamento de Instituciones Educativas.

Sus tareas, previstas en los Artículos Nº 38 al 42 y los Artículos Nº 47 y 48, comprenden la responsabilidad de conducir los procesos de implementación del diseño curricular respectivo y del Proyecto Institucional según las siguientes dimensiones de actuación:

Lo pedagógico, en tanto actos educativos en el marco del Artículo Nº 30 y concordantes del presente Lo administrativo, en tanto antecedente y expresión documental de la tarea institucional Lo sociocomunitario, en tanto condición necesaria de la relación de la institución con el contexto

Día del Hincha de River

“River es noticia siempre. No porque seamos la mitad más uno, sino porque somos el país menos algunos”. Por frases como ésta, Ángel Amadeo Labruna encarna la esencia misma del riverplatense. Ídolo como jugador, referente fuera de la cancha, campeón como técnico y virulento declarante a la hora de hablar de Boca, el Feo se constituyó en el máximo ídolo de la historia del Millonario. Por eso, desde 2003, el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hincha de River en honor a su nacimiento, del que en este 2020 se cumplen 102 años.

En 20 años de carrera como jugador en el club de Núñez, Labruna se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol argentino junto a Arsenio Erico, con 293 tantos y también en el máximo artillero histórico del Superclásico: 16 goles le hizo a Boca. Ganó nueve torneos locales y siete copas oficiales.

Como entrenador, logró que River cortara en 1975 la racha de 18 años sin dar una vuelta olímpica. Después, guió al equipo a otros cinco campeonatos, lo que lo convierte en el tercer técnico más laureado del club, detrás de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Tras seis años de éxitos, en 1981 una movida política lo dejó afuera de su casa: tras la eliminación de la Copa Libertadores, la dirigencia lo reemplazó por Alfredo Di Stéfano y le ofreció el cargo de mánager, un puesto decorativo que el Feo rechazó para continuar su carrera de entrenador en Talleres.

Labruna ya no volvería al club para tener el homenaje merecido: dos años después de su salida del Millonario, cuando dirigía a Argentinos Juniors, la muerte lo sorprendió en una habitación de hospital un 19 de septiembre de 1983, cuando se recuperaba de una operación de vesícula que se suponía de rutina.

Sin embargo, el tiempo pondría todo en su lugar: desde 2015, una estatua gigante con su figura recibe a todo aquel que llegue al Monumental por Figueroa Alcorta.

Fuente: goal.com

Otras efemérides

● Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

● 1924. En Fontana Liri, al sur de Roma, nace Marcello Mastroianni, uno de los grandes rostros del cine italiano. Actor fetiche de Federico Fellini, protagonizó La dolce vita y Ocho y medio, así como otros clásicos: Noches blancas, Los desconocidos de siempre, Los compañeros, Divorcio a la italiana, Un día muy particular y Sostiene Pereira. Murió en 1996.

● 1932. Nace el cantautor chileno Víctor Jara. Renovador de la canción popular, dejó clásicos como “Te recuerdo Amanda” y “Plegaria para un labrador”. Fue asesinado por la dictadura de Pinochet a los pocos días del golpe que derrocó a Salvador Allende, en 1973.

● 1951. Fracasa un intento de golpe militar contra Juan Domingo Perón, cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. Las fuerzas leales derrotan a los sublevados que lidera el general Benjamín Menéndez. Entre los alzados está un joven Alejandro Agustín Lanusse, que purgará prisión en la Patagonia hasta el derrocamiento de Perón.

● 1966. Se lleva adelante el Operativo Cóndor: 18 militantes peronistas desvían el curso de un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque con destino a Río Gallegos y lo hacen aterrizar en las islas Malvinas, donde izaron la bandera celeste y blanca. De regreso a la Argentina fueron apresados por la dictadura de Juan Carlos Onganía. El líder del operativo fue Dardo Cabo, que sería asesinado por la dictadura en 1977. Otros dos miembros del grupo también fueron muertos por el terrorismo de Estado.

● 1978. Muere el papa Juan Pablo I a los 65 años, tras apenas 33 días de pontificado. Nacido Albino Luciani, su muerte dio lugar a sospechas de asesinato. A la fecha, es el último papa italiano.

● 1991. En Santa Mónica, California, muere Miles Davis. El trompetista tenía 65 años y fue uno de los mayores renovadores del jazz desde fines de los 40. Discos como Birth of the Coool, Sketches of Spain, Milestones, Miles Ahead y, sobre todo, Kind of Blue (para muchos, el mejor disco de jazz de todos los tiempos), lo ubican entre los músicos más influyentes del siglo XX.

● 2004. Un estudiante de 15 años ingresa armado al Instituto N° 202 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones y dispara contra sus compañeros dentro del aula. Mata a tres alumnos y deja heridos a otros cinco. La masacre de Carmen de Patagones es la primera de su tipo en América Latina. El asesino había tomado el arma de su padre, un suboficial de Prefectura.

● Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, una iniciativa surgida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1990.