Efemérides: hoy se celebra el Día del Lector en Argentina en honor al nacimiento de Borges

El 24 dé agosto nace Jorge Luis Borges, el mayor escritor de la lengua castellana en el siglo XX.

Creció en su Buenos Aires natal y viajó con su familia a Ginebra, donde estudió el bachillerato. De vuelta en el país comenzó su carrera literaria.

La obra central de Borges está compuesta por los cuentos de Ficciones y El Aleph, los ensayos de Otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos: El hacedor. También publicó libros de poemas, entre otros, Fervor de Buenos Aires, El oro de los tigres, La cifra y Los conjurados. Escribió en coautoría con Adolfo Bioy Casares libros como Seis problemas para don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domecq.

Fue furiosamente antiperonista. Aplaudió los golpes de 1955 y 1976, pero repudió el terrorismo de Estado. Además, dio clases en la UBA. Obtuvo el Premio Cervantes en 1979. Murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Su natalicio se recuerda en el país como el Día del Lector.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1880 – NICOLÁS AVELLANEDA. El presidente Nicolás Avellaneda envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley por el que se establece a la ciudad de Buenos Aires como capital federal de la Argentina con un intendente designado por el Poder Ejecutivo. Buenos Aires, de 200 kilómetros cuadrados de extensión, la ciudad más poblada del país, se convirtió en autónoma con la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

1913 – RIVER BOCA. En el estadio de Racing Club de Avellaneda, por entonces Barracas al Sur, se disputa el primer superclásico por un torneo oficial del fútbol argentino. Fue victoria de River Plate por 2 a 1 ante Boca Juniors con goles de Cándido García y Ameal Pereyra, mientras que Marcos Mayer marcó para los boquenses.

1933 – ALBERTO OLMEDO. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el actor y humorista Alberto Orlando Olmedo, apodado “el Negro”, uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo argentino por su destacada labor en televisión, cine y teatro.

1947 – PAULO COELHO. Nace en la ciudad brasileña de Río de Janeiro el escritor y novelista Paulo Coelho, cuya obra se ha traducido a 73 idiomas. Vendió más de 140 millones de libros.

1966 – THE DOORS. La banda estadounidense The Doors comienza a grabar en Los Ángeles (California, EEUU) el álbum homónimo, el primero de sus nueve discos de estudio del grupo liderado por Jim Morrison, que se convirtió en uno de los mejores de la historia del rock.

1981 – MARK CHAPMAN. Un tribunal de Nueva York condena a prisión perpetua al estadounidense Mark David Chapman por el asesinato del músico y cantautor británico John Lennon, ex miembro de la legendaria banda The Beatles a quien el 8 de diciembre de 1980 había atacado con cinco disparos frente al edificio de departamentos neoyorquino Dakota, el 8 de diciembre de 1980.

1981 – TOMÁS FONZI. Nace en Buenos Aires el actor y músico Tomás Gonzalo Fonzi, quien lleva filmadas 14 películas y actuado en 25 ciclos de televisión, entre ellos exitosos Los Roldán, Graduados y Costumbres argentinas. Se crió en la ciudad bonaerense de Adrogué. Formó la banda Mono Tremendo y es hermano menor de la actriz Dolores Fonzi.

1990 – PETER LANZANI. Nace en Buenos Aires el actor Juan Pedro Lanzani, más conocido como Peter Lanzani, quien lleva ganados nueve premios, entre ellos un Martín Fierro y un Cóndor de Plata. Lleva filmadas seis películas y ha actuado en una decena de ciclos de televisión.

2011 – CHANGO FARÍAS GÓMEZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 73 años, el músico y compositor folclórico Chango Farías Gómez (Juan Enrique Farías Gómez), uno de los artistas más destacados de la música popular argentina. Formó parte de Los Huanca Hua y formó el Grupo Vocal Argentino.

Fuente: TyC Sports y Página 12