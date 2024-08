Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional del Trabajador Gastronómico

Se celebra en conmemoración de la fecha de 1948 en la que se constituyó la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera.

Que otras cosas pasaron un día como1908

– BOCA 2 RIVER 1. Boca Juniors gana por 2-1 el primer partido contra River Plate, disputado en la Dársena Sur del antiguo puerto de Buenos Aires. Por el mismo resultado venció River a Boca en el primer partido por torneo oficial, el 24 de agosto de 1913.

1915 – ESTACIÓN RETIRO. El presidente Victorino de la Plaza inaugura la estación terminal de ferrocarriles de Retiro, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, cuya construcción había comenzado en junio de 1909.

1942 – ISABEL ALLENDE. Nace en Lima la escritora chilena Isabel Allende, autora de cerca de una treintena de novelas, entre ellas La casa de los espíritus, La suma de los días e Inés del alma mía, traducidas a 42 idiomas. Lleva vendidos 72 millones de libros. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

1981- DELFO CABRERA. A la edad de 69 años, muere en la localidad bonaerense de Alberti el ex atleta Delfo Cabrera, medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Ganó además la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951,

1990 – INVASIÓN IRAQUI. El presidente de Irak, Saddam Hussein, ordena la invasión y anexión de Kuwait, con lo que se desata la Guerra del Golfo, librada contra una coalición de 34 países, entre ellos Argentina, con autorización de las Naciones Unidas y liderada por Estados Unidos. “La madre de todas las batallas”, como la llamó Hussein, u “Operación Tormenta del Desierto”, según EEUU, fue la primera guerra transmitida en directo por la televisión.

1997 – WILLIAM BURROUGHS. Muere en la ciudad de Lawrence (Kansas, EEUU), a la edad de 83 años, el escritor y novelista estadounidense William Seward Burroughs, uno de los máximos exponentes de la Generación Beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo. Fue un renovador del lenguaje narrativo y destacó por su crítica social.

2004 – JOSÉ O. PASTORIZA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 62 años, el ex futbolista y entrenador José Omar Pastoriza, uno de los máximos ídolos de los hinchas del Club Atlético Independiente, con el que ganó seis campeonatos argentinos, dos Copa Libertadores de América, una Intercontinental y una Interamericana.

2005 – LIONEL MESSI. Con 18 años de edad, el delantero Lionel Messi es citado por primera vez para jugar en la selección argentina, por entonces dirigida por José Pekerman. Debutó el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López a los 21 minutos del segundo tiempo. Unos 45 segundos después fue expulsado por una falta que no pareció tan grave.

2008 – PÉREZ CELIS. A los 69 años de edad, muere en Buenos Aires el artista plástico Celis Pérez, más conocido por la inversión del orden de su nombre y apellido, quien ganó gran prestigio en pintura, grabado y muralismo. Adoptó el nombre de Pérez Celis por cómo se lo llamaba cuando su maestra pasaba lista de sus alumnos de escuela primaria, contó el artista.

Tragedia en una escuela de Moreno

Una pérdida de gas produce una explosión en la Escuela Primaria Nº 49 “Nicolás Avellaneda”, de Moreno. Mueren la vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar de portería Rubén Rodríguez. El hecho conmociona al país. La comunidad educativa bonaerense denuncia la inoperancia y el abandono por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. En los meses previos, el establecimiento había reiterado reclamos por fugas de gas ante el Ministerio de Educación provincial, sin obtener respuesta de las autoridades

Fuente: TyC Sports