“El alcohol al volante mata”: el dolor por la trágica muerte de un familiar en Tunuyán

Así lo expresó Rodrigo en las redes sociales.

Este lunes, Silvio Ríos de 49 años, perdió la vida en un trágico accidente que involucró tres vehículos en Tunuyán. Tras el siniestro, Rodrigo, sobrino de la víctima escribió en Facebook lo que les tocó vivir y pidió usar el “cinturón de seguridad”.

El joven comenzó contando en las redes la pesadilla que debieron atravesar. “No es fácil escribir cuando las cosas le pasan a uno. Anoche casi a esta hora nuestra vida quedó marcada por la irresponsabilidad de terceros. Un vehículo hace un giro en U en una ruta nacional, otro a gran velocidad lo choca y se va de frente con otro que viajaba una familia y aquí es donde la historia cambia”, describió primeramente.

Luego, Rodrigo continuó: “Luego de un día de alegrías, festejos y buenos momentos que quedaron inmortalizados en fotos y videos, todo se torna oscuro, pasamos del jolgorio a la tristeza, en un abrir y cerrar de ojos. Un o una -no se bien aún pero lo voy a saber- irresponsable realiza un giro prohibido, y luego circuló sobre la ruta a muy baja velocidad como paseando en el centro, otro que no puede frenar lo choca de atrás y la misma inercia lo manda contra otro vehículo y chocan de frente. Yo lo ví, yo estaba ahí, de hecho alcance a esquivar. En el tercer auto -Suzuki rojo- viajaban 4 personas: Silvio, Vero, Lidia y Katy”.

“Vi unas luces que se venían de frente y después una muy fuerte explosión, solo vi estrellas, humo y dolor, mucho dolor. Cuando nos bajamos del auto corrimos hasta el auto rojo y la imagen no la puedo describir, por dónde empiezo, qué hago, ví muchos accidentes en mi trabajo pero cuando te toca con un familiar o alguien querido es diferente. Sabes reconocer el panorama y sobre todo reconocer las heridas en una persona. Ayer a esta misma hora mi vida, la de mi compañera de vida Laura Celeste Ríos, la de una niña, la de mi suegra Lidia Bordón, la de Vero, cambiaron y quedaron marcadas por la desgracia. En ese accidente mi tío de corazón perdió la vida. Quedó atrás ese bello día compartido y ahora es solo recuerdo de que la pasó bien antes de irse”, siguió relatando.

Seguidamente, el familiar de la víctima agradeció el acompañamiento: “Hubo mucha gente con nosotros. Gracias a todos los que colaboraron: a los efectivos de la departamental Tunuyán, bomberos y voluntarios. Gracias de verdad excelente trabajo”.

“Los cuatro ocupantes del auto rojo tenían el cinturón de seguridad colocado. Tres salvaron su vida por tenerlo puesto. Uno recibió todo el golpe y no sobrevivió. Que importante puede ser algo que molesta tanto. El alcohol al volante mata, y anoche no solo me mató a mi tío. Sino también mis ganas de salir a pasear, de salir a divertirme y en pocas palabras mis ganas de manejar, porque les cuento hoy he manejado todo el día de Tunuyán a Eugenio ida y vuelta y saben qué, me da miedo. Anoche por centésimas o por obra de Dios no fui yo. No era mi momento, pero ahora cada vez que salgo a la ruta pienso que puede llegar y no por mi culpa sino por la de un irresponsable que no valora su vida y menos la de los demás”

“Anoche destruyeron proyectos, sueños, ilusiones y sobre todo destruyeron varias familias que hoy no quieren ni planear vacaciones por miedo a volver en una camilla de lata y envueltos en una bolsa porque a otro H.D.P se le ocurrió tomar y salir a matar gente en un auto. Querido Silvio te mentí, te prometí cosas anoche que sabía que no iba a cumplir, solo quería aliviar tu dolor. Gracias por los momentos que compartimos, los buenos momentos los llevaré conmigo toda la vida. Y algún día nos volveremos a encontrar, seguro San Pedro va a probar el mejor pollo al disco del mundo. Te voy a extrañar viejo lobo. Amigos usen el cinturón de seguridad, en cualquier momento les va a ser útil y van a poder volver a casa”, cerró.

El hecho

De acuerdo a la información policial, alrededor de la 1 de la mañana, un Peugeot 206, al mando de un hombre de 31 años con domicilio en San Carlos, circulaba de sur a norte sobre la ruta 40 y a la altura del kilómetro 83, chocó por detrás un Peugeot 208 que estaba estacionado al mando de una mujer de 50 años oriunda de Tunuyán. Producto de la colisión, el Peugeot 206 se cruzó de carril y terminó impactando con un Zuziki Fun, conducido por un hombre de 49 años con domicilio en San Rafael, y donde viajan tres acompañantes.

Producto del choque, el conductor del Zuzuki, identificado con Silvio Ríos perdió la vida mientras el resto de las ocupantes del rodado fueron trasladadas al Hospital Scaravelli. Según detalló el Ministerio de Seguridad de Mendoza, una menor de 13 años resultó con fractura de muñecas y politraumatismos, una mujer de 57 años con politraumatismos y otra de 47 con politraumatismos y fracturas de costales, por lo que quedó internada. En tanto, el conductor del Peugeot 206 también fue derivado al nosocomio.

Trabajaron en el lugar personal de la UEP de Tunuyán, Comisaría 15, Bomberos de Policía y Voluntarios, Policía Científica, Gendarmería, y Tránsito municipal en los cortes respectivos. El ayudante fiscal en turno también estuvo presente en el lugar.