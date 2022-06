El HCD de San Carlos reconoció al dueño de un lavadero de autos y a sus dos empleados con discapacidad

Marcos Gutiérrez contrató a estos dos trabajadores. En marzo pasado El Cuco Digital difundió esta conmovedora historia. Conocela.

El Concejo Deliberante de San Carlos reconoció este jueves al dueño de un lavadero de autos y a dos destacados trabajadores.

Marcos Guetiérrez tiene su local desde hace 15 años y es autor de una iniciativa ejemplar: empleó a dos jóvenes con discapacidad. Emiliano Comeglio tiene un retraso madurativo y trabaja hace más de 5 años Walter Gamundi es ciego.

En marzo pasado El Cuco Digital dio a conocer esta conmovedora historia en una entrevista con Marcos o el “Choique”, como lo conocen en su pueblo.

De esta manera, la en su momento concejal Ángeles Sara, presentó un proyecto para que se reconociese a estos tres hombres que trazan los lineamientos para una sociedad más igualitaria, justa, sin prejuicios.

Emiliano, que trabaja hace 5 años en el lavadero, y Walter, que trabaja en ese lugar hace 1 año y medio, recibieron la distinción hoy en el recinto ubicado en la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos.

En tanto, Marcos no pudo asistir se mostró muy agradecido. “Muy contento por el reconocimiento, yo no pude estar pero los chicos me contaron que les gustó mucho, ellos se sienten muy contentos con esto”, contó en dialogó con este medio y agregó: “el padre de Emiliano hizo todo para eso el trabaje en el concejo”.

De acuerdo al último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que el INDEC publicó en junio del 2018, solo 1 de cada 3 personas con discapacidad logra conseguir un empleo en Argentina. El 10,2% de la población del país tiene algún tipo de discapacidad y solo el 32,2% tienen trabajo. Los varones tienen una tasa de empleo de 40,3%, mientras que la de las mujeres alcanza un 25,8%.