El INDEC informó un crecimiento en el desempleo ¿Cuáles son las causas?

Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indicaron que el desempleo dio un salto de dos puntos, según los expertos la situación no cambiará en el corto plazo y la tendencia alcista se mantendrá.

La desocupación en el primer trimestre del año saltó del 5,7% a 7,7%, lo que representa más de 1.100.000 desocupados, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En un contexto marcado por la recesión económica y una crisis profunda, economistas vaticinaron que en el corto plazo habrá más pérdida de empleo.

El economista Andrés Asiain advirtió que de cara a los próximos meses se estima que crecerá el índice de desocupación: “Creemos que esta tendencia se mantendrá, en una actividad estancada con pérdida de trabajo. Esta es una crisis autogenerada que no dará frutos duraderos sobre la estabilidad de precios. Si esto termina en una fuerte devaluación, es probable que se profundice la crisis y que la caída de la actividad avance más. Las perspectivas no son buenas”.

En tal sentido, su colega Federico Zirulnik marcó que en la mayoría de los rubros se espera una crisis mayor. “Es posible que esto se siga profundizando. El panorama no es alentador para que se recupere el consumo y la demanda, entonces difícilmente las empresas inviertan más y aumenten su producción, contratando nuevos trabajadores. Quizás pase en algún nicho en específico, como en energía, hidrocarburos o minería“, enumeró.

“Esto se profundizará si se termina de consolidar la apertura económica. El Gobierno venía hablando de una apertura económica plena y si bien se abrieron sectores, no fue algo masivo. Si eso se consolida, habrá pymes que no podrán competir con bienes importados de distintos servicios. Eso hará que se sienta todavía más en los datos sobre el empleo, como en las textiles. También puede profundizarse los despidos a partir de algunas privatizaciones. Milei ya dijo que habrá 70 mil despidos en el empleo público, por lo que queda un largo trecho”, agregó en esta línea.

También Eva Sacco coincidió y expresó que continuará la delicada situación del desempleo: “El panorama que veo es de profundización de crisis. Viene un proceso devaluatorio relevante. Esta es una rueda que va para atrás y se retroalimenta”.

El derrumbe del consumo, un factor clave en la suba de la desocupación

Los especialistas coincidieron en que la sostenida caída del consumo se relacionó con el incremento de la desocupación debido a sus consecuencias, que repercuten en otros índices económicos. “La economía es un todo. La raíz del problema es que el Gobierno disparó los precios y le puso un techo terrible a los ingresos”, explicó la directora del programa de integración regional para financiamiento de desarrollo de la Fundación SES.

“El desplome del consumo, con distintos datos como los de CAME y los de distintos supermercados, tienen un impacto claro sobre el nivel de ocupación. El consumo se cae porque tuvimos una llamarada inflacionaria terrible. Si bien la inflación se morigeró en los últimos meses, los salarios y los ingresos aumentaron muy por debajo de la inflación. Si bien antes estaban por detrás, la venían acompañando”, manifestó.

En tanto, Zirulnik señaló que “hay una caída muy fuerte de la actividad que se inicia en diciembre de 2023, que se profundizó en estos meses por una inflación muy alta a partir de la devaluación de diciembre, degradando los ingresos reales de forma bastante importante, eso genera menos consumo y eso lleva menos demanda y actividad, lo que provoca una suspensión de trabajadores o hasta despidos”.

El gran lugar de la paralización de la obra pública

El gobierno de Milei llevó a cabo una paralización generalizada de la obra pública que también impacta en los empleos dentro de la construcción. Incluso, la Cámara Argentina de la Construcción manifestó en reiteradas ocasiones a través de su presidente, Gustavo Weiss, la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo. Además, otras medidas generaron una profundización en la desocupación.

“Al ajustarse el gasto público y sobre todo lo que es gasto en capital y paralizar la obra pública ahí hay una parte muy importante de esos más de 2 puntos que aumentó el desempleo. También hay que tener en cuenta los despidos en el sector público, que son aproximadamente 25 mil trabajadores despedidos en la gestión de este Gobierno”, expresó Zirulnik.

Por su parte, Asiain hizo alusión a los que recurrieron a otros mecanismos para intentar afrontar la crisis económica, ya que expresó que “el desempleo creció poco en relación a la brutal caída de la actividad. Hay muchos argentinos que perdieron el empleo y salieron a buscar una changa y algún rebusque, por eso aumentó la subocupación. A la construcción claramente le pegó la parálisis de la obra pública, además hay una baja brutal en la inversión”.

¿Cómo disminuir el índice de desempleo?

Por último, Asiain opinó sobre las medidas que debería tomar la administración de La Libertad Avanza para contar con más puestos de empleo ocupados: “Lo que planteamos es que hay que hacer un plan de estabilización que no se base en un plan de ajuste, tomando ideas parecidas a Brasil, que usaron la introducción de la moneda indexada, hicieron etapas para converger un sistema de precios y estabilizarlos, sin ajuste ni caída brutal de la actividad ni de los ingresos”.

“Hay que intentar sostener la actividad económica en sectores menos demandante de dólares, como en los servicios. Estabilizando las variables económicas también se generan contextos más agradables para inversiones”, señaló.

Por su lado, Sacco pidió por un programa de estabilización: “Hay que tomar medidas contra cíclicas, como dar un refuerzo de ingresos, mayores transferencias a las provincias para reactivar la obra y que aumente el trabajo. Milei hace todo lo contrario, sus ideas no tienen ni pies ni cabeza. No sólo deja que los precios se vayan a donde quieran y se le pone un techo a los salarios e ingresos. Hay que tomar medidas para estabilizar la economía. Se debe realizar un plan de estabilización y el Gobierno no tiene esa capacidad ni la caja de herramientas adecuadas”.

Por Nicolás Panni

Fuente: C5N