El oso melero que fue rescatado en Junín ya está siendo atendido en el Ecoparque

A primera hora de hoy fue recibido por el plantel de veterinarios de Ecoparque el ejemplar de oso melero que ayer fue rescatado por Policía Rural gracias a vecinos de Mundo Nuevo, que cuando lo vieron, avisaron a las autoridades.

El ejemplar de oso melero (Tamandua tetradactyla) fue encontrado en la zona rural del departamento de Junín por pobladores del lugar.

“Dando muestras de compromiso ciudadano y sensibilidad ambiental, los vecinos rápidamente se contactaron a Policía Rural, quienes luego de identificarlo y rescatarlo, lo derivaron al Departamento de Fauna Silvestre de la Subsecretaría de Ambiente. Hoy ya está en observación en el Ecoparque y en paralelo iremos analizando -a medida que veamos su evolución- qué centros de rescate o locaciones en otras provincias existen que cuenten con plan de manejo de esta especie. Poniendo como prioridad, siempre, garantizar su calidad de vida”, aseguró Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

Desde el equipo veterinario de Ecoparque informaron que el ejemplar ya se encuentra en observación en el sector de cuarentena. Por el momento, se ha decidido no intervenir directamente sobre él para no estresarlo, y luego, sí se le efectuarán todos los chequeos sanitarios pertinentes. A su vez, desde Fauna informaron que si bien por ahora el diagnóstico es reservado, ayer a primera vista no presentaba heridas visibles ni signos de haber permanecido largo tiempo en cautiverio.

Por el momento no hay información oficial sobre su procedencia, dado que esta especie es propia del Norte argentino y no tiene distribución en Mendoza. Se sospecha que puede haber sido extraído de su hábitat y trasladado hacia nuestra provincia (fruto del tráfico ilegal) y, por circunstancias que se están investigando, se escapó o fue liberado voluntariamente.

Acerca del oso melero

El oso melero -también conocido como oso hormiguero amazónico- es una especie de tamandúa originaria de Sudamérica. Habita zonas boscosas, selváticas o sabanas áridas y tiene un comportamiento solitario. Su alimentación consiste en insectos, principalmente hormigas, termitas y abejas, a los cuales caza rompiendo sus nidos empleando sus grandes garras.

En Argentina, esta especie se encuentra en amplias extensiones de provincias del Norte y en áreas protegidas del Noreste. Pero tiene baja densidad poblacional, dado que está siendo afectada por la pérdida y fragmentación de hábitat, el atropellamiento en rutas, los incendios y la depredación por perros. Según últimos estudios, la población ha disminuido entre 20 % y 25% en los últimos 20 años. Por lo tanto, casi califica para ser categorizada como Vulnerable (VU), bajo el criterio A2c, por lo cual se le asigna la categoría de Casi Amenazado (NT).

Quienes deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos o denunciar casos de caza o tenencia ilegal pueden hacerlo a través del portal de página oficial del Ministerio de Energía y Ambiente (marcador Denuncias) o al correo fauna-drnr@mendoza.gov.ar.

También pueden comunicarse telefónicamente a la Dirección de Biodiversidad al 261 5182481 o al 261 3853400 (Interno Fauna Silvestre: 3411), de 8 a 13 o al 911 (Policía de Seguridad Rural de Mendoza).

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza