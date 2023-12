El sancarlino Laureano Quiroga ganó el campeonato Ushuaia Trail Race: “Me siento muy feliz y agradecido”

Con 17 años y siendo representante del Valle de Uco, manifestó su gratitud hacia sus seres queridos, su entrenador y todas las personas que depositaron su confianza en él durante una entrevista con El Cuco Digital.

En una jornada que quedará marcada en la historia del deporte argentino, Laureano, un joven atleta de tan solo 17 años, oriundo de Eugenio Bustos, ha logrado una hazaña impresionante al coronarse campeón del prestigioso Ushuaia Trail Race el pasado 2 de diciembre.

Este campeonato, conocido por su convocatoria internacional, fue testigo del espíritu indomable y la determinación de un adolescente que ha superado todas las expectativas.

Con una visión clara y semanas de entrenamiento intensivo, Laureano cruzó la línea de meta en primer lugar, completando un recorrido de 10 km en tan solo 57:51 minutos, con una velocidad promedio de 05:47.138.

Su victoria no solo lo posiciona como un competidor destacado en su categoría (U20), sino que también lo eleva al estatus de ganador absoluto de la general de 10k, un logro que ni él mismo esperaba.

Desde su infancia, Laureano ha seguido los pasos de su padre, quien le transmitió la pasión por el running. Su preparación para este evento comenzó en octubre, con el entrenamiento para el Villavicencio Ultra Trail, y su entusiasmo solo creció al saber que competiría en Ushuaia.

“Me siento muy feliz de poder haber ganado la general de 10k, la verdad fue algo que no esperaba. Me siento orgulloso por toda la preparación hecha anteriormente para poder dejar en lo más alto a mi grupo, a mí departamento y a mí provincia”, expresó Laureano en comunicación con El Cuco Digital.

El joven atleta también hizo hincapié en la importancia del apoyo recibido: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mi entrenador José García, a mi grupo Diente Running Team y a todas aquellas personas que me ayudaron a poder viajar. Me alegra muchísimo poder haber hecho valer toda esa ayuda recibida”.

Con la mirada puesta en el futuro, Laureano ya se prepara para sus próximos desafíos: dominar el Trail Running Argentino y, el año que viene, aspirar a formar parte del seleccionado Nacional para representar a su país en la disciplina que tanto ama. “Mis próximos desafíos son llegar a lo más alto en el Trail Running Argentino y el año que viene poder quedar en el seleccionado Nacional para poder representar a mi país en esto que tanto me apasiona”, concluyó con determinación.