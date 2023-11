Emanuel Bonaccorso, el trovador consultino nos cuenta de su amor y su experiencia haciendo música

Emanuel expresó en comunicación con El Cuco Digital, sos nuevos proyectos y cómo evolucionó su estilo musical a lo largo de los años.

En día de ayer 22 de noviembre, se celebró el Día de la música, es por eso, que El Cuco Digital dialogó con Emanuel Bonaccorso , es cantautor del distrito de La Consulta, San Carlos, radicado hace más de 10 años en la ciudad de Buenos Aires.

Emanuel hace más de 16 años que se dedica a la música, y contó que “Es mi proyecto de vida. Si no la estoy escuchando, la estoy estudiando o si no, haciendo. Hacer canciones, que es a lo que me dedico, prácticamente me lleva todo el día. Es una búsqueda constante”.

Además, relató que son muchos artistas de diversos géneros desde el rock hasta las músicas del mundo de raíz folclórica, desde el Jazz hasta la música electrónica lo han inspirado a crear sus pistas musicales.

“Pero lo que más me conmueve son las canciones. Esa maraña encantadora entre el poema y la melodía. Me rompen la cabeza los poetas zarpados que tienen lindas melodías. Creo que en el siglo XXI la canción es la mejor guarida para los poetas“.

“Hoy son muy pocos los que compran y leen libros de poesía. Entonces en mi opinión es el mejor sitio donde la poesía puede visibilizarse y además intensificarse”, finalizó.

¿Qué es para vos la música? ¿Qué te genera?

Generalmente cuando me viene una idea, trabajo para que se pueda realizar y esa búsqueda requiere mucho tiempo. Toda mi vida ronda en la música y esto genera mucha satisfacción, y desde luego mucha, ansiedad. Cuando ves que van saliendo las cosas, lo que en un principio estaba muy dentro tuyo, la cosa se pone linda y en esa ando.

¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de componer música?

Es segundo tras segundo, hora otra hora, día tras día. Voy anotando todas las ideas que se me viene a la cabeza, grabo en el celu las melos o poemas que se me vienen cuando voy caminando por la calle o en el supermercado, después todo ese material lo vuelco en un especie de laboratorio donde le voy sacando punta al lápiz y voy probando con distintas estructuras, melos, armonías o ritmos. Así suelo estar hooooras con las guitarra, hasta que sale aquello que siento, aquello que me conmueve, que me gusta.

Cuando considero que ha quedado la canción lista voy a la máquina, ahí utilizo programas de edición o grabación como el Ableton o Pro Tools y comienzo a producir esa materia prima que tengo. Después se los muestro a los pibes de la banda y ellos colaboran de manera significativa con los arreglos. Todo eso se ensaya y se toca.

¿Qué mensaje esperas transmitir con tus canciones?

Ayer por el día de la música, dije en las redes, que lo que se intenta este mundo es quedarse con lo mejor de nosotros a cambio de nada y por eso te oculta lo que verdaderamente somos. Somos un sin fin de posibilidades ardiendo desenfrenadamente y no una máquina hecha para ahorrar papelitos llamados dólares. Esto último hacelo si querés pero nuestro corazón no entiende de oferta y demanda y lo estamos descuidando. Ese es mi mensaje.

¿Cómo ha evolucionado tu estilo musical a lo largo de los años?

Considero que cada uno de nosotros somos seres únicos habitando este planeta. Y, si a ese ser único le das un instrumento musical, un pincel y un lienzo el resultado artístico va a ser único. Ese es el estilo. Sí, hay escuelas que te forman y están bueníiisimas! Pero el estilo ya está impreso en cada uno de nosotros. Por eso hay que ahondar ahí, la imitación, en mi opinión, sirve sólo en el proceso de aprendizaje. La única manera de crecer es estudiando sin dudas, pero a la vez hay que hacer y equivocarse. Mis aciertos han sido gracias a todas las veces que me equivoqué, y si hay evolución está ahí.

¿Cuáles han sido tus presentaciones en este año? ¿Has viajado a otros países, ciudades?

Este año por cuestiones personales he estado presentando poco, pero el 2024 es un año que se viene con todo porque se viene un nuevo disco y me han llegado propuestas muy interesantes para el proyecto y bueno, con respecto a si he viajado a otros países dando a conocer el proyecto, sí lo he hecho.

¿Hay alguna actuación en vivo que recuerdes como la más significativa de tu carrera?

Creo que la presentación del álbum “Ofrendas para el Universo” en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Eso fue hermosísimo!

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en la industria de la música?

Que una cosa es el arte y otra es la industria. Primero hay que hacer arte, después viene todo lo demás. Si a la música la pensamos sólo como una industria seguramente la indigencia se nos va a meter en el corazón.

¿Qué proyectos musicales tienes planeados para el futuro cercano?

Estoy laburando en el próximo álbum: “Los espejos como ventanas” y la idea es sacarlo prontito y girar con él.

Escuchá a Emanuel en Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/5a1jwVejsOfCYM2nGPI4DD?si=igipxp9ESUOrFzX5dV__RQ

Redes : https://www.facebook.com/emabonaccorso/