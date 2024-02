Estafaron a más de 30 misioneros con el cuento de la cosecha de uva en la provincia de Mendoza

Se aprovechan de la situación económica y laboral de las víctimas. Los delincuentes se hacen pasar por reclutadores y piden dinero para trámites.

Un grupo de 22 personas de Santa Ana, Oberá y Garupá y al menos 11 de Posadas, denunciaron que fueron estafados bajo la falsa promesa de viajar a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva.

Las víctimas fueron engañadas con la modalidad de transferir dinero para gastos administrativos a los supuestos contratistas o reclutadores de trabajadores.

Los ofrecimientos laborales fueron en principio a través de publicaciones de Facebook y luego y para generar mayor confianza y cerrar los tratos, los delincuentes se contactaron con los damnificados por Whatsapp.

La persona que llamó a los jóvenes les solicitó sus datos personales, documento de identidad, fotografías de sus documentaciones y del grupo familiar, o datos sobre cuentas bancarias y CBU, entre otras informaciones.

De este modo, se materializó la defraudación y quedó en evidencia la maniobra, teniendo en cuenta que en ningún caso, una empresa que pretende emplear a una persona va a solicitar, previo a ello, la remisión de sumas de dinero.

Además, no se descarta que con los datos obtenidos el o los estafadores abran cuentas en bancos digitales que, a su vez, podrían ser utilizadas para recibir dinero de operaciones fraudulentas.

Acerca de las denuncias afirmó que “nos pidieron unificar ante el Juzgado de Instrucción en turno para iniciar las investigaciones, tanto en Misiones como por parte de las autoridades mendocinas. Por varios indicios sabemos que se trata de personas oriundas de esa provincia. Le pasamos todos los datos a la policía, los del Mercado Pago que recibió nuestro dinero, los teléfonos con los que se contactaron, todo”.

Tanto Raúl como sus compañeros y vecinos que fueron defraudados esperan recuperar su dinero y optaron por hacer las respectivas denuncias en sede policial y a través de los medios para que los estafadores no se sigan saliendo con la suya.

Las autoridades en general recomiendan desconfiar o encender las alarmas cuando supuestas empresas hacen pedidos de pagos, propuestas demasiado tentadoras, solicitudes de datos personales y bancarios, falta de información, errores en la redacción y comunicación y período de prueba no remunerado. Todos estos ítems se encuentran entre los más sospechosos que caracterizan a una oferta de trabajo falsa.

“Dos veces caí en esta red”

Mariela reside en Posadas, tiene 39 años y es madre de dos menores. Aseguró a este Diario que fue estafada dos veces este año y por los mismos falsos reclutadores laborales que defraudaron a los 22 trabajadores.

“Me siento tan mal, yo tenía trabajo en blanco y con la promesa de una mejor paga renuncié y busqué otra alternativa.Primero fui estafada por un falso contratista que me pidió dinero adelantado para ir a Brasil. Les deposité 20 mil pesos con una billetera virtual. Además, me hicieron viajar hasta El Soberbio, donde nunca me fueron a buscar.Fue entonces que al ver en Facebook la oferta de trabajar en la cosecha de la uva me ilusioné con poder recuperar el dinero. Me pidieron 4 mil pesos para el seguro para el viaje a Mendoza. Resultó ser otra estafa, era todo mentira”, relató la mujer que no pudo contener el llanto debido a que esta situación la colapsó económicamente. “Ahora no tengo para mandar a la escuela a mis hijos”.

“Me contacté con muchas víctimas como yo y hubo una familia de diez integrantes que les pidieron 10 mil pesos a cada uno. Fue el mismo modus operandi que a los muchachos de Santa Ana, Oberá y Garupá. Te contactan por redes sociales y luego de prometer el trabajo te piden el dinero y te citan en la terminal” agregó.

“Antes llegaba cansada de trabajar y ahora llego cansada de pedir trabajo y de golpear puertas. Por si fuera poco, hay gente que cuando uno denuncia escribe en las redes y es mala, no entiende la situación de quienes no tenemos trabajo y tenemos que darle de comer a nuestros hijos”, puntualizó.

