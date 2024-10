Este domingo llegó a su fin la Feria del Libro en Mendoza, más de 140 mil personas visitaron el evento

Con un gran número de visitantes y con una feria que se desplegó por varios lugares de la provincia, el encuentro de la literatura llegó a su fin. Según autoridades, expositores asistentes, los resultados son muy favorables.

Después de 11 jornadas inolvidables, con más de 300 actividades programadas, la presencia de numerosos y destacados autores y de haber recibido miles de visitantes tanto en el Espacio Cultural Julio Le Parc como en San Rafael, Tupungato, Lavalle y Rivadavia, llegó a su fin una nueva edición de la Feria del Libro Letras de Cuyo.

Algo más de 140 mil personas pudieron compartir de manera presencial presentaciones de libros, charlas, invitados especiales, conciertos, espacios de inclusión y homenajes con entrada libre y gratuita en un lugar que siempre se mostró activo.

Los visitantes se acercaron a recorrer y disfrutar los 50 espacios de exposición entre stands de librerías, aulas y salas para charlas con invitados, talleres, proyectos artísticos y presentaciones de libros.

La Feria del Libro de nuestra provincia fue federal y el público agradeció con su presencia esa acción. San Rafael, Tupungato, Lavalle y Rivadavia albergaron -simultáneamente y en ese orden- sus respectivas muestras que se vieron muy visitadas y disfrutando de invitados como Rocambole, El Soldado y Felipe Pigna en San Rafael; Juan Palomino y Chanti en Tupungato; María Rosa Lojo y Fabián Vena en Lavalle, y Lorena Pronsky y el actor Fabián Vena en Rivadavia, que se presentaron a sala llena.

Los expositores destacaron que este año aumentó la venta de libros con respecto al año pasado. Tanto libreros como público destacaron la comodidad del Espacio Cultural Julio Le Parc para la realización de este encuentro cultural, con una amplia playa de estacionamiento, salas confortables y señalización ideal para saber qué estaba pasando en cada momento.

La palabra de Gareca

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, hizo su análisis sobre la Feria del Libro: “Cerramos la Feria del Libro con un balance muy positivo y con una mirada relevante sobre las letras en Mendoza, sobre producir este evento que consideramos uno de los más importantes que genera la cultura de Mendoza en el año junto con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, con la necesidad de entender que nos enfrentábamos a un contexto desde el económico muy desfavorable, sobre todo para la industria editorial, que los costos de editar los libros siguen siendo altos justamente por los insumos que lleva editar libros y entonces nosotros nos enfrentamos justamente con esta Feria del Libro a esta realidad”.

“El resultado ha sido muy importante, y las expectativas, cumplidas”, agregó Gareca. “Un muy buen promedio de venta en los stands de las distintas librerías y de las editoriales independientes que estuvieron presentes también en la feria. Hemos tenido aproximadamente poco más de 140.000 visitas a las Ferias del Libro entendiendo lo que es el Centro Cultural Le Parc, los departamentos de San Rafael, Tupungato, Rivadavia y Lavalle, donde destacamos justamente la mirada federal. Allí hubo presencia de distintos autores nacionales, escritoras, escritores y pensadores”, indicó.

“Es una alegría muy grande poder compartir este resumen de Feria del Libro teniendo justamente picos muy elevados. La apertura con Mariana Enríquez, la propuesta de Fernando Cabrera con Hugo Fattoruso, Marico Carmona, Chanti, Pronsky, Liliana Heker, la presencia de Felipe Pigna, Rocambole, Hernán Casciari y Luciano Lamberti, entre otros, junto a la música y el teatro”, afirmó el funcionario.

Por último, Gareca añadió que “es necesario agradecer las presentaciones. Hemos tenido más de 300 actividades programadas en Feria del Libro con autores mendocinos, escritoras, escritores, poetas que tuvieron la posibilidad de mostrar y vender su obra. Siempre buscamos que la Feria del Libro tenga esta posibilidad de entender que generamos cultura para generar trabajo en Mendoza”.

Disfrutar el último día de feria

En una tarde colmada de público, el humorista gráfico Chanti presentó su trabajo Charlas dibujadas. Santiago González Riga, ilustrador e historietista, nos invitó a conocer su fantástico mundo y sus más entrañables personajes. Este ciclo de charlas permite mantener el contacto con su público y dialogar con sus admiradores más pequeños. “Estoy muy contento, porque he estado recorriendo la provincia. He estado en San Rafael y Tupungato y en Le Parc y lo vivo siempre como una fiesta, digamos, un lindo encuentro porque siempre son muy cálidos, son muy cariñosos, son muy participativos los chicos. Participan activamente, entonces eso está muy bueno para una charla. Porque si no están todos callados y acá los chicos se pelean por pasar a leer, por ejemplo. Y eso es re lindo, ver que los chicos tengan tantas ganas de leer y estar presentes”, dijo el más esperado por los peques en la Feria del Libro.

También, Caterina Gostisa presentó Cómo escribir. Consejos sobre escritura. Este libro sirve para que lectores encuentren textos que abordan desde problemas técnicos a la hora de crear personajes, establecer un punto de vista, imaginar una escena o un diálogo, hasta aquellos que se plantean la escritura en términos espirituales, inquiriendo por su significado o las herramientas para abordar los diferentes géneros y reflexiones sobre la literatura en general y cómo cada autor es atravesado por ella. En este volumen incluye consejos, reflexiones, máximas, decálogos y ensayos breves sobre literatura de 18 autores contemporáneos. Gostisa expresó: “Vengo a proponer la visión del editor, desde mi lugar de editora. Vengo a hablar un poco de estos libros que publiqué en la colección de ensayos de escritura, como el volumen de cómo escribir el 1 y el 2, para ser escritor, que dentro de mi catálogo es una colección que me interesa mucho, que es un género literario en sí mismo, el de consejos de escritura, de catálogos máximos. Entonces quiero ofrecer mi punto de vista como editora, más que nada”.

Y agregó: “Estos espacios de encuentro, que son las ferias del libro, son muy saludables para las pequeñas editoriales, para los editores, para los que estamos detrás de todo este laburo de acercar los libros a los lectores, porque generan esos espacios de encuentro, poder conectarnos, poder trazar puentes y de repente armar proyectos, asociarnos. Así que es súper importante estos espacios”.

Eliana Drajer, ganadora del Certamen Literario Vendimia 2023 en categoría Poesía, presentó su libro Ana no duerme. La autora de los poemarios Muñequita chocadora y La palabra nada (ganadora del premio de poesía de San Juan, en 2018), expresó: “Este libro que salió publicado lo presento muy emocionada. Aborda una historia detrás de la maternidad y el encuentro o, el desencuentro, de una como mujer y como madre. Es una historia íntima pero que puede haber transitado cualquier madre o padre”.

El encuentro de las letras finalizó con Luciano Lamberti, en el último día de la Feria del Libro. El autor presentó Para hechizar a un cazador, premio Clarín de novela 2023. Lamberti es uno de los más destacados referentes de la literatura de terror en la Argentina, acaso el género más exitoso de los últimos tiempos.

Lamberti comentó: “Es una novela que tiene un poco de crudeza porque trabaja con el trasfondo de la dictadura y porque es una novela de terror, con escenas terroríficas, sobre todo terror corporal y esa clase de cosas que tienen que ver con el miedo a que te pase algo físicamente. Estuve recorriendo muchos lugares de la Argentina y me pasa que con mucha gente es la primera vez que me lee, entonces es como ir reclutando pequeños Lambertis a lo largo de la geografía argentina y está buenísimo tener ese contacto que de otra forma no llego a tener”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza