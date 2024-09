Finde agitado para Milei: lanzamiento de LLA por la TV Pública, y entrevista con Susana ¿Karina candidata?

Luego de que se conocieran los datos de crecimiento de la pobreza, Javier Milei tuvo un fin de semana cargado de política. En primer lugar encabezó un acto de lanzamiento de su partido a nivel nacional, el cual fue trasmitido por cadenas de noticias y la Tv Pública, para luego aparecer en una entrevista grabada en el programa de Susana Gimenez.

El primer mandatario, con su ya conocida diatriba, en el escenario de Parque Lezama disparó contra periodistas, opositores políticos y antiguos miembros de su espacio.

Lo llamativo del momento fue que el acto estuvo abierto por su hermana Karina Milei, actual Secretaria de la Presidencia y quien es llamada por el presidente como “el jefe”, ya que, según él, es parte central en las decisiones políticas.

Si bien Karina, ocupa un lugar preponderante en la política del Gobierno Nacional, no se acostumbra a que dé discursos, ni que hable en público, lo que su aparición en el escenario genera todo tipo de especulaciones sobre una posible candidatura de la misma en las elecciones legislativas del 2025.

Durante el discurso, Javier Milei aseguro que este es “el mejor gobierno de la historia” por la rapidez de lo hecho y manifestó que pese a lo que se dice (los datos oficiales publicados la semana pasada), la pobreza está bajando.

Un hecho llamativo fue la ausencia de la actual Vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien desde hace un tiempo se dice sostiene una interna con el primer mandatario. La versión oficial dice que esta se ausentó debido a que se trataba del lanzamiento de La Libertad Avanza como partido político a nivel nacional y que ella aún pertenece al Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, lugar que se encuentra en proceso de abandonar.

Milei en lo de Susana

El jueves pasado luego de estar en San Juan, el presidente grabó una entrevista con la diva de la televisión, esta misma fue emitida durante la segunda emisión del programa ayer domingo. En la misma Giménez expreso que “banca a muerte” lo que está haciendo el presidente, incluso había posado luego de grabar la nota, en el balcón de la Casa Rosada junto al mandatario.

Uno de los puntos que sobresalieron de la charla, fue el cambio de posición de Milei para con respecto a China, es que durante su campaña había sido tajante con respecto a tratar con el gigante Asiático, aduciendo que no se negociaría con países comunistas como China y Brasil. Si embargo esta vez expresó “Con China me sorprendí gratamente. Tuvimos una reunión con el embajador, al otro día nos destrabaron el SWAP. Es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten”, expresando que viajará en enero a la reunión de la CELAC en ese país.

En otros aspectos Milei destacó aspectos de su gestión y criticó a la ONU, luego de haber participado de la Asamblea Anual del organismo. Finalmente expresó su fanatismo por Messi y pidió se hagan las gestiones para poder conocerlo.