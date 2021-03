¡Gran logro! Daniel Espinoza y Eduardo Méndez, la dupla tunuyanina se quedó con el primer puesto en Tupungato

La competencia se llevó a cabo el sábado.

Este sábado, el Valle de Uco vivió una increíble competencia deportiva. Se llevó a cabo la octava edición de “12hs MTB Tupungato” en el Camping Municipal.

170 corredores tuvieron el desafío de resistir y pedalear en un circuito que tuvo subidas, descensos y partes llanas.

En esta oportunidad, Daniel Espinoza y Eduardo Méndez, la dupla tunuyanina se quedó con el primer puesto en la competencia tupungatina. Ambos, también había logrado hacer podio el pasado miércoles en San Carlos donde se corrió una carrera mountan bike rural con la participación de 358 ciclistas.

Daniel y Eduardo formaron un equipo y tuvieron éxito: “Las doce horas estuvieron muy lindas, el circuito muy trabado pero lo bueno es que pudimos lograr el primer puesto pese a no estar acostumbrados a correr XC. Nosotros somos más del rural, de calles de tierra, pero igual en los senderos yo me sentí cómodo y mi compañero también porque pudimos lograr una ventaja de seis vueltas al segundo equipo. Estamos feliz por lo que logramos”, comentó Daniel Espizona, luego de hacer podio.

Por otra parte, su compañero Eduardo agregó: “Yo me adhiero a las palabras de Dani, fue un circuito duro y muy trabado con un alto nivel de competidores. Hemos terminado demasiados cansados porque como dijo él, no estamos acostumbrados al XC pero lo supimos dominar bien y nos quedamos con la primera posición. Así que bueno, un agradecimiento a todos nuestros familiares. Solo puedo agradecer y estoy muy contento por lo vivido ahora en Tupungato”

“Venimos de ganar la categoría el miércoles pasado en San Carlos, yo me quedé con el primer premio en la categoría y segundo en la general y ahora, gracias a Dios nos quedamos con el primer premio en un mixto de dos; estamos contentos, son muchas emociones vividas. Terminamos muy cansados porque son doce horas, 6 cada uno pero con una diferencia de seis vuelta al segundo equipo, lo que nos pone muy contentos”, agregó Méndez.

Para cerrar, Espinoza destacó que después de entrenar por largos meses ha dado su fruto. “Los entrenamientos de algo sirvieron, no estuvimos parados. Fue mucho sacrificio pero ahora tenemos este gran logro. Gracias a eso hemos logrado una linda amistad que muchos no pueden hacerlo en años. Feliz de los logros, venimos con buena racha y esperamos no bajar los brazos. Siempre con la cabeza en alto por más que cueste porque la bici es algo muy caro y eso lo tengo que decir, porque es todo a pulmón. Mi compañero tiene mucho trabajo pero cuando él puede sale a entrenar, su sacrificio yo lo veo, yo también hago mis sacrificios pero después tenemos una puerta que se abre”, concluyó.