Guadalupe, Juan Pablo y Sebastián los tres jóvenes mendocinos que van a mundial de Microsoft

Los tres jóvenes de Mendoza, son parte de la Escuela Tomás Alva Edison y el encuentro del que serán parte en Estado Unidos está destinado a estudiantes de entre 15 y 22 años de todo el planeta.

Se trata de Guadalupe Murgo (15 años), Juan Pablo Pelegrina (15 años) y Sebastián Martínez Santos (17 años), quienes se posicionaron entre los tres primeros puestos del país al certificar en Microsoft Power Point, Microsoft Word y Microsoft Excel, respectivamente.

Los chicos son estudiantes del nivel secundario de la Escuela Tomás Alva Edison, una institución ya acostumbrada a competir a nivel internacional y conquistar desafíos en materias como Robótica y destrezas vinculadas al dominio de software.

“Es una experiencia hermosa poder participar de estos encuentros porque te abre la cabeza, compartís mucho con estudiantes de todos lados del mundo y eso te enriquece un montón”, contó a Los Andes Sebastián Martínez Santos, quien además es abanderado del Nivel Medio de ese colegio y ya participó en la competencia internacional de Robótica en Singapur el año pasado.

Es la primera vez que estudiantes de Argentina participan en este tipo de competencia, ya que uno de los requisitos excluyentes previos era que lograran la certificación internacional en tres de las aplicaciones informáticas de Office.

EN QUÉ CONSISTE EL ENCUENTRO

En el campeonato que organiza cada año el grupo estadounidense Certiport asisten estudiantes de entre 13 y 22 años y el objetivo es encontrar soluciones informáticas (aplicando la teoría aprehendida) para diferentes problemas que se les plantea. Gana el que obtiene mejor puntaje a nivel mundial. Esto es: ponen en juego sus habilidades tecnológicas y su pensamiento lógico para resolver la mayor cantidad de problemas en el menor tiempo posible.

El encuentro se realizará en las inmediaciones de Disneyland, California, promoviendo la adquisición de habilidades digitales fundamentales desde una edad temprana, que contribuyen así al desarrollo académico y profesional de los estudiantes. También y durante esos tres días, los chicos van a tener un día destinado al intercambio estudiantil. Esto es para contactarse con sus pares, aprender de otras culturas y generar contactos que enriquezcan no solo las habilidades tecnológicas.

“Los chicos vienen entrenándose desde hace meses con un ingeniero para ir aplicando la teoría a diferentes problemas digitales, de software para el campeonato. Aunque todos vienen preparándose desde la primaria con alfabetización digital y en cada competencia que nos invitan vamos, para que ellos también logren afianzar habilidades blandas, que intercambien con otros pares, además de tener más posibilidades laborales en un futuro”, explicó a este diario Romina Iragorre, directora del Nivel Medio de la Tomás Alva Edison y quien acompañará a los alumnos en esta nueva hazaña tecnológica.

Desde la organización, explicaron que el mundial de Microsoft Office junto con el de Adobe son eventos “de gran transformación”. Unas 300 personas de todo el mundo, que son los mejores puntuados entre más de un millón que compitieron previamente para clasificar, viajan para enfrentarse entre ellos y lograr el podio. “Van a convivir con personas y culturas muy diferentes, compartir una experiencia única porque van a alcanzar otra perspectiva del mundo y de la competitividad que es mucho más importante para su potencial personal”, contó Pablo Bausili, de la empresa organizadora Certiport.

“Estamos orgullosos de nuestros alumnos y muy entusiasmados con esta nueva oportunidad de demostrar el talento, la capacidad y los conocimientos de los chicos”, destacó Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, de la que depende el Colegio.

Mientras se prepara contrarreloj para llegar lo más preparado posible a la competencia mundial, Sebastián, quien ya cursa el último año del secundario, asegura que piensa en la nueva etapa: estudiar Ingeniería Aero espacial.

“Es algo que me encantaría, pero no existe esa carrera en Mendoza y el hecho de mudarme me da vértigo porque implica dejar una etapa y empezar todo nuevo. Ahora estoy cómodo y feliz”, asegura el joven abanderado. No obstante, confía en que este tipo de viajes, que implican competencia e intercambios lo fortalecen. “Son experiencias que me dan herramientas para desenvolverme en otros ámbitos y afrontar los nuevos desafíos en mi futuro”, plantea ´Sebas´.

Los tres estudiantes viajarán acompañados por la directora del Secundario del Colegio Edison, Iragorre y dos integrantes de la Fundación homónima, pero todavía no han logrado recaudar todo el dinero que requieren para acercarse a su sueño. Por eso, desde la institución agradecen “cualquier apoyo por parte de las empresas interesadas en apoyar al talento mendocino”. Pueden hacerlo comunicándose con Bertancud al siguiente correo electrónico: gracielab@fundacionedison.org.ar

Fuente: Diario Los Andes