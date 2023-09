Habla Bento por primera vez en el juicio: “Soy un juez honesto y probo”

El juez federal, quien está en el banquillo por ser sospechoso de conformar una asociación ilícita, entre otros cargos. Responde este miércoles a las acusaciones.

Este miércoles, cuando se desarrolle una nueva audiencia en el juicio contra el juez federal Walter Bento, el magistrado hablará por primera vez y aseguran que se probará que son falsas las acusaciones.

El abogado Mariano Fragueiro Frias, a cargo de la defensa del juez -actualmente suspendido de sus funciones- anticipó que cuando sea el turno de Bento de exponer, “no solamente va a declarar, sino que va a contestar preguntas de todas las partes”.

Bento está acusado de cobrar coimas para favorecer a detenidos en causas de narcotráfico, también por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su esposa y sus hijos están acusados también, y desde el 26 de julio se debaten los casos en un megajuicio con medio centenar de cuerpos de expedientes, y unos 250 testigos. Hay 36 imputados.

El planteo de la defensa será que todas las acusaciones son falsas y apuntan al fiscal Dante Vega: “El fiscal construyó esto sobre testimonios de oídas, arrepentidos que si no declaraban en contra de Bento quedaban detenidos; 16 condenados que habían sido procesados en el juzgado de Bento por delitos graves y que llegaron a juicio oral y fueron condenados”.

Bento va a declarar este miércoles 6 de septiembre cada uno de los hechos que se le acusan por lo que le llevará más de las 6 horas que se tiene previsto para la jornada. Estiman que serán varias las audiencias para expresar su defensa.

Algunas de las declaraciones de Walter Bento

-“Soborno, lavado de dinero, todo eso es absolutamente falso, pero no porque lo diga yo, sino porque las pruebas del expediente van a hablar en el día de la fecha. Hoy lo único que voy hacer, es hacer mención a las pruebas que obran en el expediente”.

-“Atento a las gravísimas, pero gravísimas irregularidades con las que se ha creado esta causa judicial denominada Megacausa, que tanto conmoción pública ha tenido, no puedo dejar de inicialmente de enumerar las gravísimas irregularidades que forman parte de la metodología con la cual se llevó adelante esta construcción de la causa”.

-“Primero: torturas y vejaciones. Esta situación la sufrieron muchísimos detenidos. Hay imputados en esta causa, que seguramente declararán, a quienes les impedían conciliar el sueño golpeando durante las madrugadas los barrotes de la celda, diciéndoles que ´fueran a declarar contra Bento´ e inmediatamente lograrían su libertad. A otros, mientras estaban detenidos en comisarías, les impedían ir al baño porque les decían ´andá a declarar contra Bento´. De esta manera se empezó a construir, no está acusación, sino esta novela de terror”.

-“Segundo: declaración indagatoria en una comisaría. Ya que se incrimina o se toma como prueba de cargo en mi contra lo que habría manifestado el imputado Javier Ortega, que es una persona que padece de una patología psiquiátrica grave. En la mañana que vino a prestar declaración indagatoria, se abstuvo y lo alojaron en una comisaría. En el transcurso de la tarde, el comisario lo invita a su oficina a tomar la merienda. Empieza a ganarse su confianza, lo va seduciendo y una vez que logra esto, inicia a interrogarlo”.

-“Tercero: Persecución ilegal. Las garantías constitucionales, que forman parte de nuestra Constitución, han sido sistemáticamente violadas en esta causa. En el expediente hay una constancia por el medio de la cual la secretaria del Juzgado de Instrucción, que llevaba adelante esta causa, le dijo a la secretaria del Dr Roberto Nacif, titular del Tribunal Oral N°2, que si su jefe no iba a condenar a Bento, que se excusara”.

-“Trabajo desde los 18 años. Es la primera vez que estoy sin trabajar. Todos mis bienes están declarados. Todo está justificado. Jamás me permitieron justificarme. La idea es instalar, injustamente en los medios, la idea de juez corrupto y yo soy un juez honesto y probo”.

-“Clonaron ilegalmente mi teléfono celular propio, se metieron en las claves, subían y bajaban las aplicaciones. Mis hijos me decían ‘papá, estás en línea’ y yo no estaba en línea. Intervinieron mi mail personal y me lo bloquearon. Acá todo se hizo entre gallos y medianoche, y sin control de nadie”.

– “El fiscal Dante Vega tiene un odio patológico que todavía no entiendo que haya podido superar. En 2005 competimos en un concurso para ser juez federal que yo gane. Treinta días antes que yo asumiera, Vega renunció porque dijo que no iba a ser secretario de un juzgado a mi cargo”.

“Durante estos días han hecho mención a mi familia como clan, innecesariamente han hecho mención a la patología que padece mi hijo. Nunca interrumpí. No es mi intención decir algo que no sea cierto porque todo lo que digo está en el expediente”, contestó Walter Bento.

Fuente: MendozaPost