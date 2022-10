Jorge, un sancarlino solidario en New York: fue reconocido por su labor social en la comunidad de Queens

Por @TeffyTello

Por su colaboración a comedores y otras entidades.

Este lunes por la noche, Jorge Von Zedtwitz, oriundo de La Consulta, San Carlos, fue reconocido por la Asambleísta Estatal, Catalina Cruz, por su labor social en la comunidad latina en Queens Theather.

Jorge es conocido por crear los famosos chorizos al malbec con vino mendocino y venderlos en su local comercial “Bravos” , ubicado en la 87 street en Queens, New York. Además, como el sancarlino tiene una distribuidora, le ha permitido ir conociendo gente en el camino para poder ir realizando acciones solidarias como ayudar a fundar el Comedor Amor en Colombia, y en Argentina, en el distrito de La Consulta, que funcionó un año con la ayuda del abogado, Daniel Álvarez. Luego, la pandemia frenó el espacio, y con el tiempo, la Municipalidad de San Carlos siguió generando las ayudas necesarias para que se continúe brindando el apoyo necesario, según comentó Jorge a El Cuco Digital.

Por otro lado, el sancarlino dijo estar muy emocionado por recibir semejante reconocimiento. “Uno no hace nada para que le cuelguen una medalla pero es muy gratificante que resalten las labores solidarias que impulsan y contagian el deseo de dar y sumar para aquellos que son más vulnerables al sistema”.

“Fuimos reconocidas tres personas. Es un reconocimiento anual que se hace. La verdad que es un orgullo gigante porque cuando uno trabaja lo hace de corazón. El mayor reconocimiento fue viajar a Colombia y estar con los chicos del comedor, sus abrazos, el partido de fútbol. Ir a conocer los ancianos a sus casas, nos recibieron con mucha calidez, cariño. Eso fue muy lindo. Además, agradecer a la gente que nos apoyó en la red solidaria para poner su granito de arena para que en el patio de Mari Bolaños pudiéramos crear el comedor”, agregó.

Por otro lado, Jorge, detalló: “Siempre que puedo colaboro, lo hago con una fundación que junta útiles escolares, con el carnaval de Barranquilla que se hace en New York. Siempre que he podido dar una mano la doy, pero eso es posible gracias a que hubo y hay gente a mi lado que me acompaña como mi esposa Lina y muchos amigos solidarios. Quiero dedicarles este reconocimiento a ellos. Ojala Dios me dé la oportunidad de reabrir este comedor. No quiero solamente que tengan un plato de comida los ancianos y los niños, sino que puedan aprender oficios que les de herramientas para defenderse en la vida”.