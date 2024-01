La mendocina Laur fue elegida por tercera vez como la mejor olivícola del mundo

La reconocida aceitera mendocina obtuvo, nuevamente, un galardón que la posiciona como la mejor del planeta, superando a importantes países productores de oliva virgen extra.

La empresa local obtuvo el primer puesto en el EVOO World Ranking, un reconocimiento internacional otorgado por los principales expertos de la industria, que corona al ganador, luego de evaluar su performance durante todo el año, en los diversos concursos mundiales.

Laur, de Familia Millán, fue el primer establecimiento de Argentina destinado a la elaboración de aceite de oliva, desde 1889. Acaba de obtener su tercera estrella en el último Mundial de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), superando a prestigiosas marcas de países con larga trayectoria en el rubro, como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal.

Ubicada en Maipú, esta olivícola se destaca por sus cuidadosos procesos de elaboración y por las características organolépticas de su producto insignia, que nuevamente llevó al prestigioso jurado internacional del AOVE Ranking Mundial a ubicarla como la mejor del mundo.

Este importante hito posiciona a nuestra provincia en lo más alto de la olivicultura mundial, otorgándole a la Argentina un lugar en la élite global de los productores de esta joya líquida, fomentando el consumo en nuestro país. Esto demuestra el gran potencial que nuestro país tiene como exportador, en el competitivo contexto internacional.

El posicionamiento como número uno del mundo en 2021, 2022 y 2023, junto con otras numerosas acciones realizadas por Laur, han derivado en un crecimiento constante de productos, en las ventas y en un incremento del número de turistas extranjeros que visitan la finca.

Una experiencia para el visitante

Olivícola Laur está ubicada en Videla Aranda 2850 de Cruz de Piedra, Maipú. Ofrece visitas guiadas que permiten que mendocinos y turistas vivan en primera persona el proceso de producción del mejor aceite de oliva del planeta.

A través de esta experiencia turística, el visitante podrá conocer la finca de olivares centenarios, la olivícola, acetaia y por último el shop, donde podrá degustar y adquirir sus productos, de lo más diversos. Laur cuenta con guías especializados para recorridos bilingües.

Cómo se elabora el ránking EVOO World Ranking

El sistema de calificación del AOVE Ránking Mundial permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo y distinguir a las mejores empresas por variedad y tipo de AOVE, así como detectar qué zonas del mundo se destacan en su producción. De hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur en los distintos certámenes han colaborado en el posicionamiento de la Argentina como país productor de AOVE de alta calidad.

El ranking se lleva a cabo hace más de quince años, basándose en el sistema del ranking creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit.

Familia Millán y su apuesta por la calidad

Además de la multipremiada Olivícola Laur, otras empresas de Familia Millán han sido merecedoras de distintos galardones y reconocimientos. Es el caso de la destilería Casa Tapaus, cuyos destilados han ganado importantes premios locales e internacionales, como es el caso del gin Terrier Old Tom, que obtuvo 100 puntos en el concurso internacional de vinos y licores Vinus 2023, donde además fue galardonado con doble medalla de oro.

Se suman Acetaia Millán, cuyo aceto balsámico recibió múltiples reconocimientos por su calidad de parte del Consorzio Tutela del Aceto Balsámico di Modena y Abrasado Restaurante, que quedó seleccionado entre los establecimientos recomendados por la prestigiosa Guía Michelin y fue galardonado con medalla de oro internacional en la categoría Best Of Wine Tourism en 2022.

Asimismo, Familia Millán fue distinguida en la edición 2024 de la prestigiosa Guía Descorchados como “Bodega del Año”, al tiempo que recibió elevados puntajes para varios de los ejemplares elaborados por sus bodegas Mosquita Muerta Wines, Los Toneles, Fuego Blanco Wines, Elodia Wines y Familia Millán Wines Series.