“La Scaloneta” vuelve a rodar esta noche frente a Paraguay por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En el estadio Defensores del Chaco, la selección argentina enfrentará como visitante al combinado paraguayo, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro. Será a partir de las 20:30 hs y está casi confirmado el equipo.

La Selección Argentina buscará seguir por la senda del triunfo al enfrentar a su par de Paraguay, en un duelo complicado correspondiente por las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Los capitaneados por Lionel Messi llegan punteros, y tienen como objetivo llevarse tres puntos fundamentales para asegurar esa posición hasta el año que viene.

Para este encuentro, Lionel Scaloni no implementaría demasiadas modificaciones y apostaría por la misma base que venció a Bolivia. En conferencia de prensa, el adiestrador aseguró: “Tengo casi definido el equipo. Será bastante similar al del último partido, pero no se los confirmé a ellos. Tengo alguna duda, pero creo que será similar al partido contra Bolivia. Será un partido dificilísimo con un rival que está bien, en un buen momento. Normalmente, la mitad de la cancha siempre es fundamental. No creo que sea diferente a otros partidos”.

La única duda pasa por sumar un volante o un delantero, para formar un esquema 4-4-2 o 4-3-3. En caso de que juegue un mediocampista, ese lugar sería ocupado por Giovani Lo Celso o Leandro Paredes, mientras que si Scaloni se decide por un atacante, entrará Lautaro Martínez. La novedad pasa por la vuelta a la titularidad de Emiliano Martínez en reemplazo de Gerónimo Rulli, tras cumplir con las fechas de suspensión.

En cuanto al elenco local, Gustavo Alfaro tiene el plan de partido bien claro: rodear a Messi, y no dejarlo actuar. ”Va a ser el foco de atención de lo que suceda. Porque algo va a pasar por él o en torno a él. Messi tiene el valor agregado que no sólo le dan sus capacidades sino que es un estratega. Y al estratega no podés neutralizarlo con una marca individual. No podés dejarlo jugar porque, si lo dejás solo firmás la sentencia de defunción. En algún momento te va a facturar”.

Alfaro tiene una variante obligada, porque Juan Cáceres llegó al límite de amarillas y le cederá su lugar a Gustavo Velázquez. Además, entrarían los argentinos Agustín Sandez y Andrés Cubas.

Probables formaciones de Paraguay y Argentina:

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sandez; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Julio Enciso y Álex Arce. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso/Leandro Paredes/Lautaro Martínez; Lionel Messi, y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Anderson Daronco

Hora: 20.30

TV: Telefé y TyC Sports

