La tunuyanina Patricia Calisaya, Benjamín Vicuña y una producción basada en un hecho real que enlutó al país

La actriz oriunda de tierra valletana habló en exclusiva con El Cuco Digital, y también mencionó que en paralelo también trabaja en una producción sobre unos deportistas.

La actriz Patricia Calisaya , tunuyanina de nacimiento, viene de tener un 2022 de mucho trabajo en diferentes plataformas y en distintos países, y a poco de haber iniciado el nuevo año, ya le da ruedo a nuevos proyectos.

Uno de los trabajos internacionales que realizó el pasado año fue encarnar un personaje en el documental de Juana Barraza “Lamataviejitas”, una asesina serial de México, desde los años 90 hasta el 2006. Este documental fue una creación de Investigation Discovery.

“Mi 2022 fue un año muy bueno, hice muchas producciones de ficción y eso me permitió hacer trabajos que siempre quise y no había podido anteriormente”, comentó Patricia a El Cuco Digital.

En este 2023 la actriz continúa con importantes rodajes y prácticamente los hace en paralelo. Uno de ellos es junto al reconocido actor Benjamín Vicuña, y otro que tiene que ver con la vida de algunos deportistas nacionales.

En relación a la producción junto al galán chileno la tunuyanina dijo: “Estoy trabajando con Vicuña en estos momentos, tengo un contrato de exclusividad, por eso no puedo develar muchos detalles, solo puedo decir que se trata de un hecho que sucedió en nuestro país y fue muy terrible y hasta el día de hoy está el recuerdo a flor de piel”, adelantó Patricia.

Además, agregó: “Estamos en plena producción y calculamos que para el próximo año ya lo vamos a tener en la pantalla chica. Después también trabajo en una producción que habla de unos deportistas, puntualmente los rugbiers”.

Consultada sobre cómo considera que está la situación cinematográfica en nuestro país, mencionó: “Yo hablo puntualmente de mí; como actriz me he cansado de rebotar en diferentes castings, pero me considero una persona muy perseverante y por eso he llegado donde estoy”, confesó la propia Patricia a nuestro medio.

“Yo creo que en este rubro ser constante es muy importante; hay momentos donde te salen muchos trabajos y hay otros donde caes en una meseta donde no hay nada para hacer, pero no debe ser frustrante y seguir insistiendo porque siempre en algún momento algo sale”, finalizó Patricia Calisaya.