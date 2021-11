Las chicas del Club Unión de Vista Flores jugaron en el penal de Almafuerte: “Da mucho que reflexionar”

Las tunuyaninas se comprometieron a enviar materiales deportivos para que las mujeres que están presas sigan entrenando y hay esperanzas de un próximo encuentro.

El equipo de fútbol femenino del Club Unión de Vista Flores fue protagonista de una experiencia movilizante. El pasado miércoles fueron hasta el Penal de Almafuerte, ubicado en Cacheuta, Luján de Cuyo, para jugar un amistoso con mujeres que se encuentran privadas de su libertad.

El encuentro resultó emotivo y reflexivo para todas las jugadoras que se midieron en un partido sin diferencias dentro de la cancha.

La iniciativa surgió de Lucas Acevedo, quien trabaja en la penitenciaria con proyectos deportivos y sociales, y viajó hasta Vista Flores para invitar a las tunuyaninas a ser parte de esta experiencia.

“La idea en sí fue la invitación de Lucas Acevedo que trabaja en la penitenciaria y tiene un proyecto ahí con las chicas en el tema del deporte y otras clases de talleres. Él es muy conocido en Vista Flores y se pudo arrimar para hacernos la invitación para ir para allá”, contó María Flores, jugadora del Club Unión de Vista Flores.

“Al principio estábamos con esa duda, con ese miedo de ir al penal, pero al final, una vez que pasás todo, fuiste, jugaste, es una linda experiencia y da mucho que pensar y reflexionar para no volver en otro sentido. Fue una experiencia muy linda, única, porque no, eso no es un amistoso cualquiera. La verdad que esto fue una de las mejores experiencias que hemos tenido”, destacó la futbolista.

“No pudimos hablar mucho porque no nos podían brindar información y ellas no nos podían preguntar mucho, solo consejos de ellas sobre cuidar a las familia, a los hijos, que no se llegue a ese punto de caer ahí”, agregó.

Las jugadoras tunuyaninas que viajaron hasta Almafuerte fueron Ayelén Gonzales, María Flores, Laura Zenteno, Sandra Benítez, Stella Flores, Yanina Pizarro, Patricia Toledo, Mercedes Méndez, Anahí Moyano y Emilia Villareal, junto con el cuerpo técnico, integrado por Carina Sánchez, Ariel Campos y Roberto Seballos.

Sobre la llegada al penal y el posterior partido- que terminó 3 a 0 a favor de las valletanas- María Flores relató: Llegamos con todos los protocolos, requisas, qué había que hacer y qué no, solamente entramos vestidos listas por jugar. Las chicas nos recibieron muy bien porque nosotras aceptamos haber ingresado ahí. Nos agradecían por haber estado ahí. El partido estuvo muy bien, no hubo roces más allá de los nervios se jugó bien, fue un partido tranquilo y se disfrutó”.

Luego del amistoso, los dos equipos pudieron compartir un momento juntos previo al retiro de las tunuyaninas que salieron con muchas emociones encontradas, aunque con muchas ganas de volver. “Después del partido se pudo compartir algo que llevábamos nosotras, allá también nos recibieron con algo, estuvimos charlando un ratito y ya después nos retiramos”, comentó la joven

“El momento de retirarnos fue medio duro, porque es una sensación, como que se te ponía la piel de gallina, decir nos tenemos que ir y ellas quedan ahí’. Seguramente por algo están ahí, pero igual te da cosa porque hay chicas jóvenes y mujeres mayores que están cumpliendo condena. La sensación fue rarísima: entrar con miedo nervios y al salir, una angustia terrible. Pero la experiencia fue buena así que realmente si el día de mañana tenemos que ir, encantadas de compartir con ellas”, manifestó.

Además de obsequiarles un presente, ya hay esperanza de un próximo encuentro y también hubo promesa de ayuda para que las chicas de Almafuerte continúen entrenando.

“Le llevamos un juego de camisetas de regalo y próximamente le prometidos mandarle indumentario y cosas que necesiten para entrenar ya que el patio es su única salida, salir a jugar a la pelota”.

“Yo odio el encierro, pero lo que es eso, no sé, te da cosa saber que entrás por una puerta y esa es la única salida”, completó María Flores.