Leonel Bravo, campeón nacional de malambo juvenil en Laborde: “Es mi sueño de toda la vida”

Por Estefanía Tello

El sancarlino de 16 años ha logrado numerosos premios representando a su departamento en diferentes puntos del país, pero este domingo levantó su trofeo más anhelado en Córdoba.

Leonel Bravo tiene 16 años, es oriundo del distrito de Chilecito, San Carlos y este fin de semana se consagró campeón nacional de malambo juvenil en Laborde, provincia de Córdoba.

Rezando con su papá antes de subir a la final

Desde el vientre de su mamá Cintia, Leonel escuchaba folclore, ya que tanto ella como su papá Franco son profesores del reconocido ballet “Gauchos de Güemes”.

Cuando comenzó a caminar su padres le enseñaron el paso básico para danzar y a la edad de 3 años ya se subía a los escenario.

Leonel con su trofeo

El tiempo fue pasando y a los 6 Leonel comenzó a sentir un amor particular por el malambo, las tablas y el zapateo. Su pasión y perseverancia lo llevaron a recoger diferentes premios y títulos a lo largo y ancho del país, pero el más anhelado llegó este domingo a la madrugada en la 53 edición del Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba, al consagrarse campeón nacional en la categoría juvenil.

En entrevista exclusiva para El Cuco Digital, Leonel habló sobre sus comienzos en la danza y los desafíos que tuvo que afrontar para poder llegar a donde hoy está.

–Leonel, ¿hace cuánto bailas y cómo comenzó tu amor por la danza, especialmente por el malambo?

Bueno la verdad que desde que nací amo esto. A los 3 años bailaba con mi mamá y estaba en todos sus ensayos viéndolos. A los 6 años empecé con el malambo y mi tercer escenario fue Laborde; de hecho fui cuatro años seguidos y después no se me dio hasta este año gracias a Dios que se me dio todo.

Zapateando desde pequeño en su casa

-¿Cuánto hace que te venís preparando para zapatear en Laborde?

Desde los 6 años vengo anhelando esto ya que es un sueño para mí, así que desde siempre.

Danzando con su mamá, Cintia

-¿De qué forma te preparaste para poder competir en el FestivalNacional del Malambo?

Me preparó mi papá Franco Bravo; mi amigo que es como un hermano, Daro Rodriguez y un campeón de varias categorías de Laborde, Dario Danielsen. También me ayudó Diego Quinteros, Leandro Quinteros y Uciel Bravo. Y lo hago trabajando todos los días teniendo ensayos intensivos; en la mañana arranco con rutinas físicas y a la tarde hago lo mismo pero me dedico a arreglar los errores, aparte de los ejercicios físicos; y así todos los días del año hasta llegar al objetivo.

Leonel con su equipo de trabajo

-¿Qué significa para vos haber salido campeón nacional?

La verdad que es mi sueño de toda la vida. Aun no caigo; toda la vida anhele este premio y bueno hoy soy feliz con esto.

-¿Algo que quieras agregar Leonel?

Le quiero agradecer primero que nada a Dios por cuidarme y ayudarme de arriba; a mis preparadores, a mi familia y a toda la gente que me apoya siempre. Gracias a todos de verdad.

