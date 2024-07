Los “Igualitos” vuelven a tocar en Tunuyán, será este sábado 13 de julio

La banda liderada por los “mellizos” Videla llega nuevamente al Valle de Uco para desplegar su música y todo su repertorio desde el 2010. Sera a partir de las 23 horas en el Centro Cultural Independiente Cecilia Montenegro ubicado en Rivadavia 39 de Tunuyán.

La banda que cuenta con cuatro trabajos musicales editados, recorrerá en su espectáculo toda su discografía, pero además presentará un sencillo nuevo llamado “no me falte a coro” el cual según ellos, en una charla mantenida con El Cuco Digital, relata la historia de su abuela y la insistencia para que asistan a las clases de coro en La Consulta “La canción cuenta la historia de cuando nuestra abuela nos mandaban a coro con Ana María Brond en la escuela Adolfo tula y durante 7 años nuestra abuela nos decía pueden faltar a cualquier cosa “pero no falten a coro”. El tema está producido por Didier Turelo e Igualitos.

En la misma entrevista nos mencionaron que ya se encuentra subida a las distintas plataformas, la canción “en el semáforo” una colaboración realizada con Horacio Martinez, parte del grupo Markama “es una colaboración que viaja desde La Consulta hasta Manhattan, donde está radicado Horacio y para nosotros es un honor realizar esta colaboración con un gran amigo que nos ha dado la música y un admirado guitarrista”.

La pieza musical que cuenta con la colaboración técnica del guitarrista de “Igualitos”, Martín Musso, sostiene una mirada sensible y critica de muchas realidades sociales, es así que no manifestaron “la canción es franca: se trata de no mirar de costado, de lo importante que puede ser para una persona que está en situación de calle, o peleándola en una esquina, que bajemos el vidrio y al menos, tengamos una palabra”.

Toda la obra de Igualitos puede encontrarse en Spotify como Igualitos, y los siete videos publicados pueden verse en YouTube. A continuación te dejamos “en el semáforo”.