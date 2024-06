Los tres Intendentes del Valle de Uco se reunieron para avanzar en proyectos en conjunto con los fondos de Portezuelo

Los líderes comunales se reunieron en el departamento de Tunuyán con el objetivo de trazar un plan conjunto para la asignación de los fondos de Portezuelo del Viento. Aunque estas reuniones son periódicas, en esta ocasión, el foco estuvo en la evaluación de proyectos comunes que podrían ser financiados.

Los fondos pertenecientes a la provincia, que son el resultado de una compensación realizada por la nación debido a la promoción industrial otorgada a provincias vecinas, están destinados a dos áreas: el desarrollo productivo y el desarrollo humano.

En respuesta a esto, se ha creado un banco de proyectos que los municipios pueden presentar para utilizar estos fondos. Los intendentes del Valle de Uco decidieron reunirse el pasado martes para dialogar sobre posibles proyectos que podrían beneficiar a los tres departamentos. Todos coinciden en la necesidad de considerar al Valle de Uco como una región y trazar una visión conjunta de los temas que afectan a los tres municipios.

Por su parte el Intendente de Tunuyán Emir Andraos destacó la importancia de reunirse, pero además mencionó que es una gran oportunidad para poder darse una tarea en conjunto en temas como conectividad, parque industriales y turismo, a la vez que el Valle de Uco puede ser ejemplo de trabajo en conjunto con lo realizado en el COINCE.

En tanto, el Intendente de Tupungato Gustavo Aguilera agradeció la invitación e hizo hincapié en lo importante de que estos fondos ahora sean de carácter federal para toda la provincia y no solo para una obra en particular. De igual forma destacó que este es el inicio de un camino que seguramente no verán quienes hoy lo inician como intendentes, pero que es fundamental para la región.

Finalmente, Alejandro Morillas, Intendente de San Carlos expresó que si bien oficialmente no tienen datos de cuantos son los montos que se destinarán, pero que se trabajará en proyectos en conjunto que beneficien a la región. Morillas menciono que en lo productivo sería bueno pensar en dos polos productivos, destacando que desde el municipio se viene pensando en Pareditas como uno de los polos productivos para la región. De igual forma que el resto de los intendentes se mostró optimista y menciono la importancia del dialogo entre los municipios.