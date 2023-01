El edil había sido cuestionado por la Oficina de Ética Pública por incompatibilidad horaria para ejercer en el concejo y en la salud.

Finalmente Luis López dejará su cargo de médico y continuará trabajando como concejal de Tunuyán. El ex director del Hospital Scaravelli asumió a su banca el año pasado y en paralelo siguió atendido a pacientes en zonas rurales.

El cumplimiento de las dos funciones generó polémica por una presunta incompatibilidad debido al cobro de dos sueldos, algo que el edil se encargó de aclarar que está amparado por ley.

Asimismo, López optó por uno de sus dos trabajos y seguirá en la política. El funcionario de la UCR anunció su decisión con una carta en redes sociales.

“En los últimos meses oportunistas políticos, y seguramente con temor al ver que existe una forma distinta de trabajar para Tunuyán, han aprovechado para juzgar y poner en tela de juicio mi cargo histórico como médico en los Centros Salud y el cargo por el cual el pueblo me dio su voto de confianza que es el de Concejal. Ante esto, si bien entiendo que nos avala la razón jurídica, y que en todo momento he actuado en el marco de la Ley, considero oportuno y necesario poner en primer lugar la imagen de Tunuyán y sostener el trabajo de cambio que vengo realizando junto a mi equipo. Por eso es que a partir de hoy, y con un enorme pesar, dejo el cargo de médico en los Centros de Salud que tanto he disfrutado”, manifestó en uno de los párrafos.

“Si bien soy muy respetuoso del derecho no pretendo hacer una judicialización de este tema, aún sabiendo que al final nos dará la razón. Médico voy a ser toda la vida, pero en este momento he decidido sostener la voluntad de las miles de personas que me votaron para darle otra impronta al departamento, me dieron la posibilidad de mostrar que Tunuyán puede estar mejor y que trabajando en equipo se puede salir adelante”, agregó en otra parte.