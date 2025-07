¡Martin Fierro de oro para una nacida en Tunuyán! La periodista Rosana Villegas obtuvo el premio por el programa “No tenés Cara”

La reconocida periodista oriunda del Valle de Uco, obtuvo junto a Ricardo Montacuto el Martin Fierro de Oro del Interior del país, que se realizó en la provincia de Tucumán.

El premio llegó por “No tenés cara”, un programa periodístico de la media mañana en radio Nihuil, conducido por Villegas y Montacuto.

Por medio de sus redes la periodista agradeció a familaires amigos y compañeros de trabajo por la mencionada estatuilla. En su peril de intagram escribió “Y un día se nos dio. Nos llegó el Martín Fierro para nuestro #Notenescara y el oro que también para nuestra querida @radionihuil y se nos lleno el alma de orgullo. Pero sobretodo porque tiene otro valor el dejar nuestras familias para dedicarle cuerpo y vida a esta hermosa profesión que amamos. Gracias infinitas @mflamarique por estar siempre como el puntal clave que no me deja caer, gracias a mi hermoso hijo que a veces se conforma con escucharme en la radio o verme en el streaming, a mi madre y mi negro @villegas3482 porque entienden las ausencias. Y gracias al respaldo del gigante @montacuto que me invitó a subirme a este maravilloso tren, que tiene un equipo que tracciona todos los días @patoamico @panchocarrascoactor @tomi_winterstetter @jimenapolitino @roxibadaloni. A los que bancaron y confiaron siempre @paolapiquer @juanquibar, que además festejan cada uno de mis logros. A @alejandrospinello y @danielaclerici por no titubear a la hora de apostar por nosotros. Mi viejo me lo leyó, yo lo aprendí y ahora me abrazo a este Martin Fierro”.

Los otros mendocinos que ganaron el Martin Fierro fueron:

Cultural / Educativo

Ganador: La Conversación – Radio Nihuil

Entretenimientos

Ganador: Touch and Go – Canal 7

Música Pop/Moderna/Jazz

Ganador: Nunca pensaste que era un cover – LR 6 Radio Nacional Mendoza

Labor Conducción Femenina

Ganador: Paola Ortiz – Aire Nacional – LRA 6 Radio Nacional Mendoza

Periodístico

Ganador: No tenés cara – Ricardo Montacuto – Radio Nihuil