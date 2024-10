Martina Narváez, de La Consulta, es la nueva Flor Departamental de la Tradición: “hay que defender todo lo que hace a nuestra identidad”

Por Antonella Escobar.

El fin de semana pasado, San Carlos celebró la elección de la Flor Departamental de la Tradición y Clavel del Aire, un evento que destaca la riqueza cultural y las tradiciones del Valle de Uco. Martina Narvaez, de 22 años, fue seleccionada como la nueva representante de la Flor Departamental de la Tradición. En una entrevista exclusiva con El Cuco Digital, Martina compartió sus emociones y experiencias durante el evento.

“El día de la elección estaba muy nerviosa por algunos contratiempos que surgieron a última hora. Pero cuando comenzamos a pasar por las postas, se me pasaron los nervios y comencé a disfrutar mucho más del momento. Tenía miedo de que cuando llegara la hora de responder el cuestionario y dar el tema a desarrollar no pudiera hacerlo, sin embargo, no pasó. Agarré el micrófono y comencé a hablarle al jurado sobre todo lo que sabía y había preparado. Tuve miedo y nervios al principio, pero después empecé a sentirme más tranquila y feliz de estar en ese momento que tanto había esperado”, relató Martina.

Martina también expresó su orgullo por representar a San Carlos: “Para mí, representar a San Carlos como Flor de la Tradición es un orgullo inmenso, algo con lo que siempre soñé. Somos la Capital de la Tradición, así que creo aún más en la importancia de mi rol y en que es mi deber defender y compartir todo lo que hace a nuestra identidad social, histórica y cultural, como nuestras danzas y música, nuestra historia, nuestros valores y también nuestros derechos”.

Nacida y criada en La Consulta, Martina se siente profundamente arraigada a sus raíces. “Mi conexión con la tradición comenzó a los 6 años, cuando mi mamá me llevó por primera vez a clases de Folklore. Me enamoré por completo y desde entonces bailo danzas folklóricas, es mi pasión y no hay nada que me haga tan feliz como ello“, comentó.

Martina también habló sobre sus planes futuros y su deseo de trabajar con otros centros tradicionalistas del departamento: “Soy una persona muy activa en el lugar que se me da, tengo muchísimas ganas de trabajar con mi compañera Luz, las demás reinas del departamento y la Municipalidad. Además, desde que conozco a las personas del Centro Tradicionalista Casas Viejas, creo firmemente que se les tiene que dar lugar y voz a cada uno de los centros tradicionalistas del departamento. Ellos son muy importantes en cuanto a la función de promover y practicar nuestras costumbres y tradiciones, me encantaría tener la oportunidad de escucharlos y trabajar conjuntamente”.

Finalmente, Martina destacó la importancia de la juventud en la preservación de la tradición y la cultura de San Carlos: “La juventud es un eslabón primordial a la hora de mantener viva la tradición y la cultura de San Carlos en estos tiempos nuevos. Creo que a los jóvenes hay que motivarlos, darles el lugar para que se sientan parte y protagonistas de nuestra cultura. Cuando uno ama algo, se identifica y tiene sentido de pertenencia con eso, defenderlo y compartirlo es un placer“.

Además de su rol como Flor Departamental de la Tradición, Martina está enfocada en su carrera, estudiando el Profesorado de Educación Inicial en el I.E.S Rosario Vera Peñaloza, y tiene un emprendimiento de pastelería artesanal con una amiga. “Es un proyecto que surgió de una gran amistad y del deseo y las ganas de crecer personalmente”,.

En conclusión, Martina animó a todas aquellas jóvenes que sueñan con ser embajadoras de la tradición “les digo que se animen, que es una experiencia hermosa por todo lo que se vive y los grandes lazos que se forman en el camino. Si de verdad les gusta y disfrutan de vivir las tradiciones de nuestro pueblo, aprovechen la oportunidad porque no se van a arrepentir, todas somos capaces de ocupar este rol con compromiso y responsabilidad”.