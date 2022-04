Maxi Martínez dio pelea y quedó cerca del podio en la primera fecha del Zonal Cuyano 

El piloto de Vista Flores fue sexto en la final de la Clase 2.

Un aceptable comienzo de año tuvo Maximiliano Martínez del campeonato de la Clase 2 en el autódromo de San Martín, donde se disputó la primera fecha del Zonal Cuyano. El piloto de Vista Flores cumplió un nuevo compromiso con el Toyota Etios que está bajo la atención de Nico Magadán.



Tras haber llegado probando su unidad antes de la carrera, Martínez tuvo un sábado muy bueno ya que tras quedar sexto en la clasificación, cosechó un gran segundo puesto en su serie, lo que hizo que parta desde la segunda fila en la final del domingo.

Y allí el trabajo fue más duro, aunque con regularidad y cumpliendo el total de las vueltas, Maxi fue escolta de Santibañez en las primeras vueltas, pero luego empezó a perder un poco de ritmo, se vio involucrado en un toque y eso lo hizo retrasarse hasta recibir la bandera a cuadros en el sexto lugar.



“El ritmo del auto era bueno en el comienzo aunque sabíamos que era difícil correrlo al Pelado (Santibáñez). Pero después empezó a sentir el ritmo y se vino abajo, creo que la goma nueva no le sentó bien y eso nos hizo penar. La verdad que estoy sintiendo mucho el dolor tras el accidente del año pasado en San Luis y eso me permite estar a pleno. De hecho debo continuar con unos estudios”, afirmó Martínez, a lo que agregó: “Agradezco a mi familia por todo lo que me apoyan y al equipo de Nico Magadán, ya vamos a encontrar lo que buscamos”.



El próximo desafío para Maxi en el Zonal Cuyano será en San Luis, cuando se dispute la segunda fecha.