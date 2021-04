¿Me puedo infectar si ya me vacuné?: la explicación de especialistas tras el positivo del presidente

Los médicos insisten en la necesidad de seguir cuidándonos aunque estemos inoculados. Cómo funcionan las vacunas.

Alberto Fernández dio positivo de coronavirus a casi dos meses de haberse colocado la segunda dosis de la Sputnik V. El presidente confirmó la noticia anoche en sus redes sociales a pocas horas de haber cumplido 62 años y aseguró que se encuentra bien.

El resultado fue relevado tras un test rápido de antígeno y aún resta la confirmación del PCR y saber si contrajo la misma variante originaria del SARS-COV-2 o alguna de las dos nuevas cepas que circulan en el país -Manaos, Reino Unido, Río de Janeiro- como así también qué cantidad de anticuerpos generó como vacunado.

El contagio del mandatario volvió a reabrir la incertidumbre que existe en gran parte de la población sobre el funcionamiento y eficacia de las vacunas contra el Covid-19 ¿Podemos contagiarnos estando vacunados? ¿De qué sirve ponerme la vacuna?

En una entrevista que brindó días atrás a El Cuco Digital, el renombrado infectólogo Hugo Pizzi explicó: “Si yo me pongo una vacuna como la China, que me protege prácticamente 80%, de las dos dosis puestas, ese 20% (que queda) puede ser que yo me enferme, pero nunca me voy a morir ni quedar internado. Es decir, va a ser una gripe común”.

“Es importante que todos los vacunados se sigan cuidando porque si no se cuidan se pueden seguir enfermando y lo más importante no es lo que ellos van a padecer, sino que ellos pueden contaminar a otros”, destacó y detalló: “En cambio, cuando haya un número que supere alrededor del 65% de vacunados, ahí ya no hay tanto problema, porque el virus ahí tiene diques de contención, va chocando en todos lados”.

Sobre el funcionamiento de la Sputnik V, el médico ejemplificó que “la primera dosis te llevan a 5 escalones de inmunización y cuando colocás la segunda, te llevan a 10 escalones, que sería la armonización de anticuerpos. Entonces ahí empieza el famoso escudo defensivo”.

El Centro Gamaleya, que desarrolla la vacuna rusa, aseguró en diciembre pasado que se logró alcanzar una efectividad contra el coronavirus del 91,4% -porcentaje que llega al 100 por ciento en los casos severos

Por su parte, la coordinadora del Área Sanitaria de Tunuyán, Verónica Atencio consginó en comunicación con este medio que “la gente tiene que tener en cuenta que igual se puede contagiar. Muchos creen que se vacunan y listo”.

“Si uno se vacuna sí va a tener una resistencia al virus y el cuadro va a ser mucho más leve. Pero eso no significa que no hay que cuidarse ni seguir con el distanciamiento, lavado de manos. No es un virus como el de la gripe donde muchos cuerpos reaccionan igual, acá no”.

Vacunación en Mendoza

Según cifras del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, en Mendoza ya ha aplicado 153.013 dosis (134.818 corresponden a la primera y 18195) de las 228.150 que se han distribuido en la provincia.

En el país ya se ha vacunado a personal sanitario, docentes y adultos mayores de 70 años y se espera que en los próximos días comienza la campaña para mayores de 60.

Particularmente en Valle de Uco ya finalizó la primera etapa de incolulación de docentes con más de 1.100 dosis aplicadas y se espera el arribo de más vacunas Sinopharm a la provincia para continuar con la segunda. Cabe destacar que los docentes no deben anotarse previamente.

En tanto, los adultos mayores mendocinos y el personal sanitario mayor de 40 años que quieran inscribirse para ser inoculados deben ingresar a https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/ y completar el formulario.