Messi no se baja de la cima: octavo Balón de Oro para el crack rosarino

Lionel reconoció el mérito colectivo de la selección argentina que pudo ser campeona del mundo. Además, les agradeció a Antonela Roccuzzo y sus hijos por acompañarlo en los malos momentos.

Lionel Messi subió al escenario a recibir su octavo Balón de Oro en la gala que se realizó en París y todo el auditorio se puso se pie. Otro momento sublime en la campaña del mejor futbolista del mundo que pese a estar en la cúspide de la gloria tuvo un discurso en el que recordó a Diego Armando Maradona, quien este lunes hubiese cumplido 63 años. Luego de recibir el trofeo, el crack rosarino de 36 años emocionó a todos con sus palabras.

“Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. Lo quiero compartir con todos mis compañeros de la selección argentina. Este premio viene de la mano por lo que conseguí con la Selección”, comenzó. Messi insistió en el reconocimiento colectivo y destacó: “Hoy puedo estar gracias a mis compañeros. Vengo en representación de todos y hoy estamos acá con Lautaro (Martínez), Julián (Álvarez) y Dibu (Martínez). Esto es un regalo para todo el grupo, para el cuerpo técnico y toda la gente”.

También reconoció a sus máximos competidores en esta gala, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian que tuvieron un año increíble. Tanto a nivel individual como colectivo. Erling tuvo un año increíble y de haber conseguido todo. Sé que ellos estarán acá en los próximos años haciéndose de este premio”, subrayó.

En tanto que hizo hincapié en los jóvenes que vienen empujando. “Veo a muchos acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante muchísimo tiempo por la calidad. Tuve la suerte de estar muchas noches en esta gala y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca y vamos seguir muchos años más.

Además, le agradeció a la gente y afirmó: “Quiero hacer una mención especial para toda la gente que siguió durante toda la carrera y el deseo que tuvo de que sea campeón del mundo. De que pueda cumplir el sueño que me faltaba. Fue muy lindo que gente de diferentes nacionalidades quiera que sea campeón del mundo”.

Obviamente tuvo un párrafo especial para su familia: “Quiero agradecer a mi mujer y mis hijos. Por haber estado en toda mi carrera. Por haber estado en los peores momentos que los he tenido también y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños en el fútbol. Sin ustedes no hubiese sido posible tener este recorrido durante todos los años”.

Sin embargo, el pico emotivo fue cuando recordó a Maradona: “Por último quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda Argentina”. Luego volvió a referirse a Pelusa y aseveró: “Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo”.

“Los premios son colectivos y de la mano vienen los premios individuales. Hoy acá vemos muchos jugadores del City que hoy es el mejor equipo del mundo. Es especial tener estos reconocimientos, pero siempre son secundario y lo importante es lo colectivo, siempre”, añadió.

Más frases de Messi:

“Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos, todo en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que gane muchos títulos, premios individuales. He tenido muchos malos momentos con la selección, no se me daba, nunca bajé los brazos, hasta conseguir la Copa América después el Mundial y es fruto de no haberme quedado en el intento”.

“Nunca estuve tanto de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami, estoy muy feliz. Quiero agradecerles el trato, disfrutar de este momento con mi familia, estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre”.

“Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo, ver la sensación que generaba eso. No me acostumbro a la galas a los premios, con el último me siento más suelto, más tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo de otro lado”.

“Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”.

“Compartí dos años con Kylian (Mbappé), lo competitivo que es y lo que le gusta ganar todo, con Haaland va a ser una pelea muy linda entre ellos y entre otros jugadores jóvenes que están acá, va a ser una pelea hermosa durante muchísimo tiempo. Los dos se lo merecían, Haaland tuvo un año increíble, títulos, la cantidad de goles que hizo. Pudo hacer suyo”.

“Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años”.

