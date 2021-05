MontañasLibres: el reclamo viral de habitantes del Valle de Uco contra el proyecto Cerro Punta Negra

El Master Plan contempla un resort con alojamiento y centro de esquí en El Manzano. El viernes habrá una audiencia pública.

La creación de un resort en el corazón de la Cordillera de los Andes, a 14 kilómetros del Manzano Histórico, en Tunuyán, ha generado un fuerte debate en las últimas semanas.

Hay quienes defienden esta iniciativa que incluirá un parque de nieve, sendero, restaurante y alojamiento, que busca la construcción de uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica y la creación de tres mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Se trata de una Máster Plan que integra 4 proyectos: Cerro Punta Negra, Manantiales, Portillo y Guanaquitas.

“Cerro Punta Negra cuenta con el apoyo masivo de los vecinos de Tunuyán así como tiene declaración de interés publico de nuestro Concejo Deliberante. Y esto es así porque se han cumplido con todas las exigencias de impacto, control y monitoreo medio ambiental con los correspondientes informes técnicos otorgados por el Iadiza, la Dirección de Protección Ambiental y la Universidad de Champagnat; entre otros organismos”, expresaron desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán.

“En lo personal, estoy de acuerdo con el desarrollo del proyecto turístico que propone #CerroPuntaNegra, creo que es bueno para nuestra región y permitirá potenciar el desarrollo turístico de nuestra cordillera, facilitar el acceso a la nieve y en verano facilitar el acceso a senderos cordilleranos”, destacó el presidente de ese organismo, Diego Stortini.

Desde la Asamblea por el agua Tunuyán manifiestan que se fraccionarán y venderán 20 parcelas de tierra, lo que lo convertiría también en un proyecto inmobiliario, “incompatible con el objetivo de un área protegida”. En ese sentido, en las últimas horas se han hecho virales los reclamos de los vecinos que expresan su disconformidad a través #MotañasLibres en las redes sociales.

El próximo viernes 14 de mayo se realizará una audiencia pública donde la empresa, a cargo del proyecto, “Uco Los Tres Valles SRL”, presentará un informe sobre impacto ambiental. Los referentes de ambos bandos invitan a la comunidad a participar.

Noticia relacionada: https://www.elcucodigital.com/la-camara-de-turismo-del-valle-de-uco-contra-el-cerro-punta-negra-ya-fue-evaluado-negativamente/

“Entendemos que es un proyecto que no es bueno para la reserva, que no es bueno para la comunidad. Desde lo ambiental, los informes del IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas) de Recursos Naturales Renovables son categóricos, no conviene para la preservación del medioambiente y van en contra de cualquier ley de reserva aún cuando esa reserva está pensada para el desarrollo turístico, no de esta forma, no con un desarrollo inmobiliario que ellos dicen, podría generar efectos irreparables para el medioambiente. Los que dice IADIZA son muchísimos”, manifestó a El Cuco Digital Daniel Funes, reconocido ambientalista de la región y la provincia.

“Desde el punto de vista jurídico el proyecto es un escándalo y podríamos estar hablando de que se está fraguando una estafa. El proyecto pretende fraccionar y vender parcelas a privados y el terreno que se pretende fraccionar y vender tiene varios dueños, tiene presuntos varios dueños porque está en un litigio de propiedad. Entonces no podemos avanzar hasta que se resuelva, en realidad no deberíamos avanzar nunca, pero menos sin saber primero qué es lo que se está vendiendo”, agregó.

Y continuó: “Además, desde el punto de vista estratégico, nosotros venimos, desde los ambientalistas, las asambleas, bregando en la provincia de Mendoza y en todo el país, por un acceso libre a las montañas. Lo que se está haciendo acá es privatizar uno de los lugares más emblemáticos y estratégicos para el ingreso a la montaña en la zona de Tunuyán. Se estaría fraccionando a ambos lados del camino con el riesgo de transformar una vía pública en una vía privada con el riesgo de que después el ingreso se vea restringido por los nuevos dueños”.

“También desde el punto de vista estratégico, pensando en una Mendoza del futuro, que le teme al cambio climático, tendríamos que pensar que estaríamos ampliando el uso del agua de un arroyo que ya es escaso. El arroyo en cuestión tiene muchísimos problemas en la cantidad de agua. No podemos imaginarnos ampliar al nuevo uso, discutiendo eso”, indicó.

Funes, además sostuvo que este podría ser el puntapié inicial para el desarrollo de proyectos privados en otras reservas: “Además sería un antecedente jurídico muy malo porque si se aprueba, en contra de las leyes de la reserva, se aprueba un desarrollo inmobiliario en la reserva del Manzano. Todos los privados que pertenecen a esa misma reserva y otros que son propietarios de terrenos en otras reservas de la provincia podrían pretender el mismo derecho de hacer su propio desarrollo inmobiliario en todas las reservas o en la mayoría de las reservas de la provincia”.

“No estamos hablando de una pista de esquí, no estamos hablando de ese macro desarrollo, sino puntualmente de un loteo en la zona de Punta Negra y armar un club house con su propia usina hidroeléctrica para un desarrollo privado”, subrayó en el cierre e invitó a los vecinos a participar de la audiencia pública para informarse acerca del proyecto.