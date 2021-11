“Nunca se sintió pequeña”: la historia de una joven con enanismo que siempre pudo cumplir sus sueños

Por EstefaníaTello

Angela Esther Alcaya tiene 20 años y vive en el departamento de Tunuyán, la joven nació con acondroplasia o enanismo y se ha convertido en una guerrera de la vida porque no ha permitido que ninguna situación la haga sentirse menos que los demás y mucho menos que deje de cumplir sus sueños.

Anyi como sus amigos le dicen, le atribuye esa fortaleza a que su familia nunca le transmitió miedo ni discriminación, por lo tanto siempre pudo afrontar cada obstáculo con actitud.

“Mi historia de vida la he llevado súper bien. Si una persona me dice algo con ánimo de ofender la dejo que hable. En la escuela primaria nunca sentí dificultades y en la secundaria tampoco. Ellos pudieron aprender de mí como yo aprendí de ellos”, expresó Angela a este medio.

Seguidamente, la joven destacó que “todos los sueños que he tenido gracias a Dios lo he podido lograr, porque yo siempre pienso que lo puedo lograr, nunca pienso en lo negativo”.

“Por ejemplo, bailo todos los años en la Vendimia de Tunuyán donde puedo mostrar todo lo que puedo hacer y me siento súper feliz subiendo al escenario mayor. Muchas personas me piden fotos o un abrazo; inclusive a los niños les llama la atención y yo me lleno de emoción”.

Por último, la joven les dejó un lindo mensaje aquellos que tengan acondroplasia o enanismo que “no tengan miedo, que muestren lo que son porque somos iguales que otros seres humanos, podemos cumplir todos nuestros sueños. Y, a los padres les digo que les muestren mucho amor, no transmitan miedo porque estamos en una sociedad donde la gente muchas veces tiene que cambiar su forma para sentirse aceptada. Si necesitan ayuda yo estaré aquí”.