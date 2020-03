Piden la renuncia de Bolsonaro los ex candidatos Haddad, Ciro Gomes y Boulos

“Bolsonaro es más que un problema político, se convirtió también en un problema de la salud pública”, afirman en una carta los políticos del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Democrático Laborista y del Partido Socialismo y Libertad.

“Basta. Bolsonaro es más que un problema político, se convirtió también en un problema de la salud pública. Le falta a Bolsonaro grandeza. Debería renunciar, que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. El necesario ser contenido y responder por los delitos que comete contra el pueblo”, dice la carta.



La misiva es considerada un guiño al vicepresidente Hamilton Mourao y parte del oficialismo no alineado totalmente con Bolsonaro en el Congreso por parte de los dirigentes del llamado “progresismo”.



“Necesitamos de unión y acuerdo para enfrentar la pandemia, no de un presidente que es contrario a las autoridades de salud pública y somete a la vida de todos sus intereses políticos autoritarios”, agrega la carta.



El manifiesto enumera una serie de leyes y medidas económicas para poner directamente dinero en la cuenta de los brasileños para evitar el colapso de la economía familiar.

La carta está firmada por Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), que perdió en segunda vuelta con Bolsonaro en 2018, Gomes, tercero en la elección, del Partido Democrático Laborista (PDT), y Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que obtuvo 1 por ciento.Además, encabeza la firma el gobernador Dino, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).



“Bolsonaro no tiene condiciones de seguir gobernando Brasil y de enfrentar esta crisis que compromete la salud y la economía. Comete delitos, falsifica informaciones, miente e incentiva el caos, aprovechándose de la desesperación de la poblacíon más vulnerable”, dice la misiva del arco opositor de centroizquierda e izquierda con representación parlamentaria.



Es la primera acción conjunta de Gomes con el PT, con el que está en franca rivalidad, sobre todo porque se negó a aliarse con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones y en el balotaje se fue a Francia de vacaciones, sin dar apoyo a Haddad.

Fuente: Télam